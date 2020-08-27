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年薪52萬能娶妻嗎？PTT瘋狂數落「很低薪」誰敢嫁　網神回：陷入迷思了

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▲▼上班族。（圖／翻攝PAKUTTASO）

▲原PO好奇年薪52萬元可以娶妻嗎？（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

愛情與麵包，哪個更重要？許多情侶在交往過程中，都會考量彼此的經濟能力，希望能共創一個無虞的未來。一名網友就發文表示，先前曾有女生嫌棄男友年薪52萬元實在太少，進而提出分手的要求，當時就有不少人都跟著數落這樣的薪資真的很低；因此他就好奇，「請問在台灣年薪52萬（元）真的不能娶老婆嗎？」

原PO在PTT的Gossiping板上，以「在台灣年薪52萬（元）能娶老婆嗎」為題發文，先前曾有新聞報導，一名男網友的年薪52萬元，豈料女友竟因「收入太少」而提分手，且兩人分開後，對方居然立刻轉身投入藥師的懷抱；事後，這名男網友也去薪情平台查詢，發現自己的年薪已經贏過受僱族群的50%，那後面50%的人豈不是很難找對象嗎？

請繼續往下閱讀...

這則新聞PTT上受到熱烈討論，有些許網友都瘋狂數落該名男網友的薪資真的太低；因此原PO就好奇，「請問在台灣年薪52萬（元）真的不能娶老婆嗎？」

原PO丟出的疑問吸引不少人關注，網友也紛紛留言回應，「可以啊，一堆人不到這年薪還不是有老婆」、「說真的，很會生的都是這個的族群」、「有房就沒問題」、「可以娶，不要生」、「年薪百萬的老婆，讓老婆養」、「如果你老婆年薪300萬（元），為什麼不行」、「我剛結婚月薪30K，五年爬升到現在月薪90K」。

不過也有網友認為，「有規定每個人都要能娶老婆嗎」、「你怎麼會想在這個時代成家呢」、「其實男人不應該陷入一定要結婚的迷思」、「養自己都很難了」。此外，還有網友覺得年薪只是參考，「大多有錢人的錢都來自被動收入，薪水50萬（元）但年收500萬（元）」。

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