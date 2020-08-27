鴻海子公司FII獲深圳特區40週年　評選為「最受尊敬40家上市公司」

▲工業富聯致力推動「智能製造+工業互聯網」。（圖／工業富聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）子公司工業富聯（FII）入選陸媒發起的深圳特區40週年「最受尊敬40家上市公司及人物」評為「最受歡迎40家上市公司」，董事長李軍旗入選「最受尊敬40位企業家」，主要是權威機構對工業富聯深度參與、積極推動特區建設，並取得卓越成績的充分肯定。

工業富聯回顧，深圳發展經歷幾番變化，從曾經的「三來一補」加工製造，向以電子信息產業為龍頭的高新技術產業升級轉型，再到率先落實國家科技體制改革重大部署，形成包括「技術研發+成果轉化+精密製造+供應產業化+人才積累+科技金融」的全過程創新生態鏈。



工業富聯表示，FII是深圳發展的縮影，也是中國大陸製造業不斷轉型升級不斷探索的縮影，立足傳統製造到精密製造，再到智能製造探索歷程與積澱，如今在「智能製造+工業互聯網」新生態的打造上不斷創新，工業富聯始終流淌著創新發展的「深圳基因」。

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工業富聯董事長李軍旗表示，深圳是工業富聯的發源地，確立「智能製造+工業互聯網」的雙輪驅動戰略，這一戰略跟中國大陸製造強國戰略、網絡強國戰略高度吻合，也符合粵港澳大灣區的發展戰略，同時也符合深圳在新興產業的發力點和定位，而工業富聯起到應有的示範作用。

工業富聯指出，正與中國聯通推動深圳唯一的「5G+工業互聯網」應用省級示範園區建設，運用到自主設計的、全球第一款為工業互聯網設計的、獨立組網的5G小基站等領先技術，目前已有多個合作項目進入測試階段，包括「5G+精密刀具」、智能倉儲、智能運輸等。

工業富聯強調，燈塔工廠作為製造企業成功轉型的典範，具備標桿性、指引性等示範作用，被認為是數字化升級轉型重設標準的重要手段，而工業富聯在深圳打造的柔性裝配作為智能工廠，成功入選了達沃斯世界經濟論壇的製造業燈塔工廠。