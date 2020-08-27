　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

先探／謝金河：華為效應衝擊台股

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

(圖/先探投資週刊 提供)

文／謝金河

八月二十日台股出現罕見的巨大跌勢！受到華為的衝擊，台股以一二七六四．七五開出，沒多久加權指數殺到一二一四四．七六，盤中一度大跌六三四點，最後收盤下跌四一六點。當天我在年代錄影，出來看一下台股表現，嚇了一跳，我以為像九一一恐怖攻擊的事件又來了，但把全球股市掃瞄一遍，全世界安然無恙，原來只是大家被華為的事件震懾住了。

華為事件受災戶一大串

這一天受到衝擊最大的是聯發科，股價最低殺到五五一元，重挫五八元，最後收盤下跌四四元，跌幅是七．二二％，其實這一天正好是聯發科這一波回檔最低價，七月二十八日聯發科一度創下七六三元高價，那時里昂出具了一份報告，調高聯發科目標價到一二○○元，而聯發科股價大漲，市值一度超越鴻海，成為市場目光焦點，沒想到華為禁令襲來，聯發科股價跌了二一二元，市值少掉將近三三七○億元。

請繼續往下閱讀...

根據報導，聯發科４Ｇ晶片，在華為市占率五○～五四％，５Ｇ晶片市占率更高達六○～六三％，整體下半年，聯發科在華為市占率是五五～五八％，從二○一九年五月川普對華為下禁令以來，高通對華為出貨占三○％，聯發科占三六％，今年第二季聯發科業績大好，是因為聯發科在華為的手機晶片市占率高達三八．三％，領先高通的三七．八％及海思的二一．八％，下半年聯發科預計出貨華為的４Ｇ晶片約一二○○萬套，５Ｇ晶片四五○萬套，如果九月十四日禁令嚴格執行，那麼聯發科當然首當其衝，股價必然出現巨大反應。

不過東山飄雨西山晴，像台積電原來出貨給海思的晶片產能，被別的ＩＣ設計業者搶走了，台積電也受海思下單影響，但影響沒有聯發科那麼大，聯發科面對這個事件衝擊，短期股價難免受影響，但這是一次投資人重新切入的機會，我的看法是，一是聯發科在中國品牌手機市場，除了華為外，能不能在Vivo、Oppo、小米等增加市占率，這是穩住眼前大局的必要策略；二是聯發科能不能與Apple產生連結，也就是說，當Apple把中國生產基地交給立訊、藍思，所有台廠可能被迫移往印度幫蘋果打工，而印度最迫切的是Apple能提供低價的智慧手機。

過去印度手機市場完全被中國品牌手機大廠囊括，小米市占率超過三○％，其他品牌加小米，總共超過七五％，Apple因為價格高昂，市占率不到五％，如今中印關係交惡，印度頻頻下架中國App，此時是Apple切入印度市場的機會，全世界最擅長降價的是台廠，Apple要打入印度市場非得找台廠合作不可，這個時候，聯發科能不能與Apple產生連結，這是值得觀察的下一個問題。

美國封鎖華為，在台灣製造了一大群受災戶，出貨比重愈高的，股價摔得愈慘，除了聯發科外，ＩＣ設計的日月光出貨華為比重占十三％、台積電有十五％、封測的京元電是二○％、穩懋二三％、易華電占六○％幾乎為華為而生，股價跌到四七．八五元；中華精測也占二五％，這一次股價相對弱勢。

大金剛法則：強者恆強

其實這次聯發科在華為的總體營收只占五％，大多數出貨華為的企業，比重都高於聯發科，像光學鏡頭的大立光占十八％、玉晶光占十三％，今年以來大立光股價一直積弱不振，原來華為影響力大。砷化鎵的穩懋外，全新占二二％也不小，ＡＢＦ的欣興占十三％，ＰＣＢ的華通也有十三％，其他如矽格十五％，頎邦十五％，都是比較大宗的，可以想見華為事件對台廠及資本市場造成的巨大衝擊。

像是易華電慘跌，封測的京元電、日月光、矽格受到衝擊都不小，日月光張家過去在資本市場一向活躍，這回股價弱不禁風，日月光投控市值目前只有二六九四億，這幾乎是以前一個矽品的市值，併入矽品的日月光未見昔日雄風，反而是併了矽品後一直往下沈，這個現象很不尋常；而中華精測過去股價最早漲上千元，達一五二○元，這次一直都是空頭排列，也許是尋找另一個買點的機會。

華為衝擊台灣產業鏈十分巨大，另一個角度來看，這次美中強國爭霸，蘇起一直說美國軍力不是中國的對手，以當前的武力競賽本質是科技戰的內容來看，如果華為因為先進半導體而翻車，就可以看出中國在半導體實力仍落後美國一大截，先進半導體是高精密飛機、戰艦、飛彈的重要備配，如果華為被掐住脖子，中國軍力怎麼打贏美國？這是值得思考的一個點。

這次全世界比的是科技力，美國FAAMG不斷奔馳，Apple市值逾二兆美元仍在狂奔，而ＦＢ市值也站上八○○○億美元，有向兆美元挑戰的企圖，中國的阿里與騰訊也跟了上來，台灣的台積電市值也站上四○○○億美元，這正是我說的大金剛法則，台股的未來看台積電，這是護國神山。

財金文化考察團這回去看了先進製程六家公司，除了聯發科外，像家登這家原本只是單純射出成型模具廠，如今因為ASML成了台積電光罩盒重要策略夥伴，股價一度漲到三三九元；原來是自動化生產太陽能、光電產業的迅得，這個切入半導體自動化設備，獲利完全改觀。我們再看到閎康與宜特，這兩家材料分析及偵錯檢測分析大廠，雙方較勁，也令我們驚嘆。這次參訪更加讓我們意識到台積電這座護國神山，在台灣串起的產業縱深。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2106期精彩當期內文轉載》

（圖／記者先探雜誌攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
AIT罕見曝光「超珍貴畫面」！　我飛行員在美基地執行空中加油
羅小雲「輕蔑鬼吼」挨轟歧視原民！　請辭廣播金鐘評審團止血
馬丁「火辣新女友」被曝光是她！　牛奶兒首度回應了
每天中午都看盤！他一買股票就狂操心　網推爆這4支：ALL I
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中信「閱讀全壘打」送萬張棒球門票！　球迷借書換票嗨看跨日大戰

年薪52萬能娶妻嗎？PTT瘋狂數落「很低薪」誰敢嫁　網神回：陷入迷思了

熟齡理財要趁早免當下流老人！　安養信託規模衝近300億

BERI投資環境風險評比出爐　台灣排名全球第三、亞洲第一

每天中午都看盤！他一買股票就瘋狂瞎操心　網推爆這4支：ALL IN啦

先探／謝金河：華為效應衝擊台股

工研院「醫療級呼吸器原型機」獲TFDA核准　最快明年6月量產百台

先探／Tesla拆股發威

超前部署退休生活！「好享退」9檔基金限時申購至10月底

理財周刊／丞相起風了　半導體大復活

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

中信「閱讀全壘打」送萬張棒球門票！　球迷借書換票嗨看跨日大戰

年薪52萬能娶妻嗎？PTT瘋狂數落「很低薪」誰敢嫁　網神回：陷入迷思了

熟齡理財要趁早免當下流老人！　安養信託規模衝近300億

BERI投資環境風險評比出爐　台灣排名全球第三、亞洲第一

每天中午都看盤！他一買股票就瘋狂瞎操心　網推爆這4支：ALL IN啦

先探／謝金河：華為效應衝擊台股

工研院「醫療級呼吸器原型機」獲TFDA核准　最快明年6月量產百台

先探／Tesla拆股發威

超前部署退休生活！「好享退」9檔基金限時申購至10月底

理財周刊／丞相起風了　半導體大復活

台61線大貨車疑變換車道！「碰！」突撞聯結車爆爛凹陷　2傷送醫

中信「閱讀全壘打」送萬張棒球門票！　球迷借書換票嗨看跨日大戰

40歲女糖尿病「不控糖」　突看不清確診「視網膜病變」視力只剩0.2

《陳芊芊2》驚爆男女主角全換人…改小燕子夫妻檔！　本尊親回：你們開心就好

嘉縣國小生牛羊免費喝！1萬8千名學童受惠...增豆奶選項方便過敏需求

伯爵13億珠寶上演光之奇想　鳳梨花鑽石耳環3種戴法誘貴婦

前進愛在未婚妻面前大聲放屁「不夠臭會很抱歉」！洩婚禮主持人選

年薪52萬能娶妻嗎？PTT瘋狂數落「很低薪」誰敢嫁　網神回：陷入迷思了

中職／擺脫上半季低潮　劉軒荅下半季投球更篤定

暴雨強襲特斯拉！國道5打滑猛撞護欄　車頂炸開...駕駛逃死劫

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

財經熱門新聞

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

謝金河最常被問「股票還可以買嗎？」　舉例這2檔股票給解答

谷歌斥資200億　雲林蓋資料中心

他每天看盤瞎操心　網推4支股：ALL IN

快訊／今彩539 3注頭獎！獎落北市、桃園、台中

網路下單手續費大砍　營業員年收少100萬

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

女友嫌「年薪52萬」少！提分後秒交藥師新歡

夫妻38歲「存款沒有一桶金」釣出15年資深股民

日圓貶值時代即將結束？小摩：日圓價位可能飆破100

台積電竹科規劃圖曝光

蘇貞昌表態　彰銀不能落入台新手中

為何油價漲「元大原油正2」卻下跌？元大投信回應說明

呱吉：就是太懂遊戲股才不投資

更多熱門

相關新聞

先探／Tesla拆股發威

先探／Tesla拆股發威

向來以造車工藝自居的德國與日本汽車之百年大廠，如今面對電動車時代來臨，從過去的觀望存疑到現在不得不投入生產，但傳統車廠的舊思維套用在電動車上，似乎難以贏得消費者的青睞。領導者特斯拉成功之關鍵在於創新，並大量導入高科技，使得電動車不僅是代步工具，更是充滿智慧的移動載具。

先探／內需食品股　旺季要加倍賺

先探／內需食品股　旺季要加倍賺

PayPal市值逆襲大型金融股

PayPal市值逆襲大型金融股

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

2020下半年「財運事業最旺3星座」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

農曆7月「衣服穿3種顏色」惹到凶鬼？關鍵2件事就能破解

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面