浪女闖教堂墓園「與4男激情狂歡」！　居民每天被「野戰聲」吵到快瘋

▲英國德文郡（Devon）托奇（Torquay）的希臘東正教「聖安德魯教堂」（St Andrew）。（圖／Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

英國德文郡（Devon）托奇（Torquay）發生爭議事件，歷史悠久的希臘東正教「聖安德魯教堂」（St Andrew）向來有著治安問題，但事態在過去幾周達到高峰。憤怒的居民們表示，一名從事性工作的女子不論日夜都在教堂墓園裡接客，裸體做日光浴，附近住家不堪其擾，甚至在半夜被噪音吵醒。

綜合《太陽報》、Devon Live報導，聖安德魯教堂附近多年來不時發生群眾鬥毆、吸毒和酗酒，但最近出現嚴重的「下流行為」。居民茱莉（Julie Birch）說，「一名妓女根本不介意有人看到或聽到她在做什麼，我好幾次都聽到她的聲音」。

茱莉回憶，11歲的兒子有一天半夜3點把她叫醒，並說「媽媽，他們又在『吵架』了」。她說，那一次有「4個男人和1個女人」，「我們在看的時候，她就蹲下來，在馬路中間小便。他們真的非常嚇人，太可怕了」。

Whatever next? 2020 sinks to a new low https://t.co/xy2HAphbSQ — Devon Live News (@DevonLiveNews) August 25, 2020

過去幾周，居民索特（James Salt）每天都在聯繫相關當局，試圖促成一些改變，「吸毒的人在光天化日之下做愛！」。索特表示，有人某天晚上試圖從窗戶爬進住宅內的臥室，使他堅信事態已經到了緊要關頭。

居民瑪格莉特（Margaret Forbes-Hamilton）於2004年組成「教堂墓地之友」（Friends of the Churchyard），試圖捍衛社區安寧，但她坦言，「過去2周，所有的問題都在加速惡化」。

瑪格莉特提到，天氣越來越炎熱，一些人竟在住著3名幼童和1名老人的房子對面脫個精光，根本不在乎誰看到，「這裡不是什麼豪宅區，但也是一個很好的社區，居民都很正派，不應該看到或聽到這些」。

據悉，相關單位已經展開調查。議員彭特尼（Nick Pentney）也組成包括警察與成人社會關懷單位的跨組織團體，希望能夠深入了解、解決這些問題。

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