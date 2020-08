浪女闖教堂墓園「與4男激情狂歡」！　居民每天被「野戰聲」吵到快瘋

▲英國德文郡(Devon)托奇(Torquay)的希臘東正教「聖安德魯教堂」(St Andrew)。(圖/Google Map)

英國德文郡(Devon)托奇(Torquay)發生爭議事件,歷史悠久的希臘東正教「聖安德魯教堂」(St Andrew)向來有著治安問題,但事態在過去幾周達到高峰。憤怒的居民們表示,一名從事性工作的女子不論日夜都在教堂墓園裡接客,裸體做日光浴,附近住家不堪其擾,甚至在半夜被噪音吵醒。

綜合《太陽報》、Devon Live報導,聖安德魯教堂附近多年來不時發生群眾鬥毆、吸毒和酗酒,但最近出現嚴重的「下流行為」。居民茱莉(Julie Birch)說,「一名妓女根本不介意有人看到或聽到她在做什麼,我好幾次都聽到她的聲音」。

茱莉回憶,11歲的兒子有一天半夜3點把她叫醒,並說「媽媽,他們又在『吵架』了」。她說,那一次有「4個男人和1個女人」,「我們在看的時候,她就蹲下來,在馬路中間小便。他們真的非常嚇人,太可怕了」。

