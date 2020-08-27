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先探／Tesla拆股發威

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(圖／先探投資週刊提供）

向來以造車工藝自居的德國與日本汽車之百年大廠，如今面對電動車時代來臨，從過去的觀望存疑到現在不得不投入生產，但傳統車廠的舊思維套用在電動車上，似乎難以贏得消費者的青睞。領導者特斯拉成功之關鍵在於創新，並大量導入高科技，使得電動車不僅是代步工具，更是充滿智慧的移動載具。此外，殺手級的電池技術將於9月23日發表，不僅能量密度大幅提升六成，且成本更低，屆時特斯拉恐讓競爭對手更加不寒而慄；而國內相關供應鏈將站在巨人的肩膀上展翅高飛。

文／馮欣仁

六月十日，全球電動車龍頭特斯拉（TSLA）市值才首度超越全球最賺錢的車廠豐田汽車，　如今事隔二個月，特斯拉股價一路飆升突破二○○○美元，最高來到二一二九美元，總市值更一度逼近四千億美元，相當於二個豐田、八個法拉利、九個通用汽車的市值；更超越Walmart、嬌生，直逼台積電。這段期間，特斯拉股價加速飆漲最大原因，除了上季財報優於預期之外，近日該公司宣布將進行股票分割，一股分為五股，該計畫八月二十八日生效，目的是讓員工和投資者更容易獲得股權。若按每股二○○○美元的價格計算，股票分割實施後將使特斯拉每股價值達四○○美元；如此一來，更會吸引投資人進場買進股票。

特斯拉發飆　電動車概念股夯

請繼續往下閱讀...

目前更有外資看好特斯拉在中國市場需求持續成長，以及將在九月二十三日舉辦年度股東大會「電池日」，預期將會宣布數個可能顛覆業界的電池創新發展；並宣布續航力達百萬英里的電池，屆時可望推升股價上看三五○○美元。不過，看壞特斯拉的機構法人依然大有人在，且空單不放棄。然而，就以目前特斯拉的發展前景，其卓越的電池效能技術與智能駕駛系統，至今領先群雄。儘管今年受疫情影響，全球車市陷入谷底，但特斯拉上半年在全球銷量依然逆勢成長，並居同業之冠；旗下Model 3車款持續稱霸全球電動車銷售冠軍，達十四．二萬輛，遙遙領先第二名的雷諾ZOE的三．七萬輛。

當特斯拉股價與市值不斷飆升，也讓市場開始關注其他電動車車廠，尤其，許多新創企業也紛紛投入，像是中國蔚來汽車（NIO）日前一度營運陷入危機，但近來又獲得資金挹注，加上新車銷量有所起色，也讓蔚來汽車股價自谷底翻揚，從今年低點二．一一美元飆漲至十六．四四美元，短線大漲六．八倍。繼蔚來汽車之後，中國另一家新創電動車品來理想汽車（LI）也於七月三十日在Nasdaq掛牌，定價在每股十一．五美元，募資額達九．五億美元，為近二年來陸企在美國最大的ＩＰＯ。

接下來，還包括小鵬汽車也將赴美掛牌，預計在八月二七日正式以「XPEV」為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。由特斯拉所引發的電動車熱潮，已經勢不可擋。這股龐大的商機，已從特斯拉逐步擴散蔓延，進而牽動投資布局的新方向。對於汽車零組件或車用電子產業而言，電動車將顛覆百年的汽車工業；對於部分廠商來說，更是面臨到機會與挑戰，如何轉型跨入電動車領域已是當務之急。否則就如同當年，在功能手機稱霸一方的諾基亞，卻在智慧型手機中衰敗。

台積電代工自駕晶片HW 4.0

當前電動車與傳統燃油車正面臨到決戰關頭，畢竟傳統車廠跨入電動車領域，依然保有過去傳統造車的舊思維，構成在設計上難免綁手綁腳；但對於這些新創企業來說，電動車儼然是發揮創意的最佳舞台，除了外觀設計之外，內裝陳設更是吸引消費者購買之關鍵。對於特斯拉的車主來說，除了有超強的續航力之外，在智慧駕駛與自動駕駛系統上，更是領先傳統車廠，能夠帶給車主駕馭的樂趣。尤其，特斯拉可透過ＯＴＡ（Over The Air）即所謂的空中下載技術，經由無線網路下載資料從而對系統進行升級的方式，進行車輛的遠端診斷、大資料等應用，快速修復系統故障，並增加新的功能等。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2106期精彩當期內文轉載》

(圖／先探投資週刊提供）

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