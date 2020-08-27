台股交易熱絡　今年前7月證交稅收創20年新高

▲在半導體、生技醫藥成交金額明顯增漲、成交量暴增帶動下，證交稅收今年旺旺。（圖／實習記者方敬攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（27）日發布統計通報，受惠於資本市場交易熱絡，證交稅7月實徵淨額176億元，為2007年8月以來單月表現最優；累計前七月稅額達786億元，是去年全年的八成六外也是2001年、20年以來同期最佳。

財政部表示，集中市場每日股票的成交金額為1679億元；較去年同期增加647億元，年增率62.8%。

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半導體、生技醫藥成交金額 倍數增長

根據解析，由於我國半導體業在製程、技術方面具有世界領先地位，市場資金追捧，每日成交金額增1.1倍，電子零組件業則受到疫情帶動，網通、伺服器設備等宅經濟需求湧現，產業鏈受到市場青睞，成交金額增74.5%，生技醫療在新藥開發與新冠肺炎（COVID-19）疫情題材發酵下獲得市場注目，平均每日成交金額較去年同期增加3.6倍。

▲台股證交稅收與台股、主要產業美日成交金額情形。（圖／財政部提供）

國內投資人追捧 開戶數、交易人數大增

國際市場在年初受疫情衝擊波動劇烈，台股也受波及，外資累積匯入淨額自6月起稍有回升、賣超幅度也有縮減，惟前七月累計賣超仍達5729億元，主要因國際市況不佳，海外投資人大舉贖回基金，致外資賣股求現、以及因應全球股災與美國降息，進行資產配置調節。

相較外資，國內資金則持續正向操作，今年以來開戶人數顯著增加，國內投資人進場引領股市動能，截至7月累計開戶人數 1,096萬人，較1月增39萬人，增加幅度為3.6%，有交易人數同呈上升趨勢，7月237萬人較近三年同月平均140萬人大增七成。財政部分析，應與現行低利率環境下，台股的殖利率及基本面優勢吸引民眾投資有關。

▼外資與國內投資人台股交易情形。（圖／財政部提供）