宣捷製藥臍帶間質幹細胞產品　納入首位慢性肺阻塞臨床試驗受試者

▲宣捷製藥開發的臍帶間質幹細胞產品UMC119-06。（圖／宣捷製藥提供）

記者姚惠茹／台北報導



宣捷製藥今（27）日宣布，自行開發的臍帶間質幹細胞產品UMC119-06，2019年底經美國FDA和台灣衛福部審查獲得核准執行，並在今年6月與雙和醫院合作進行人體一期臨床試驗，以評估UMC119-06的安全性、耐受性及初步療效，現已收進首位受試者，並持續招募中。

宣捷製藥表示，現代人生活中長時間吸入有機或無機塵埃或化學刺激物，例如香煙、生物燃料、油煙以及空氣污染微粒，容易導致罹患慢性阻塞性肺病，然而現有的藥物無法完全治癒，僅能緩解症狀，因此「細胞治療」將有望成為另一個新選擇。



宣捷製藥指出，慢性阻塞性肺部疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）為一種慢性呼吸道疾病，由於長期吸入香菸或其他有害微粒，造成肺臟及呼吸道的慢性發炎，並隨著病程發展，出現肺實質遭到破壞、小呼吸道變狹窄，甚至阻塞，進而導致呼氣氣流受阻及肺部空氣滯積。

宣捷製藥說明，臨床症狀包含咳嗽、咳痰、呼吸困難、氣體交換困難、呼吸量受到限制等，隨著肺功能逐漸下降，重度患者甚至會出現呼吸衰竭，需要入加護病房進行治療，而且一旦罹患COPD，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病，讓生活品質更差。

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宣捷集團董事長宣昶有表示，宣捷製藥近年來投入同種異體臍帶間質幹細胞研究開發及治療，並與各大醫療機構及研究等單位合作，透過產業結盟與彼此互補，目前與雙和醫院合作展開人體臨床一期試驗，將為COPD用藥帶來新氣象，期望能加速推動產品上市。



根據衛福部統計，全球每10秒鐘就有1個人死於COPD，而在台灣一年就有超過5000人因COPD而死亡，而世界衛生組織（World Health Organization）指出，COPD到2020年恐將成為全世界第三大死因。由於人口老化，未來COPD的盛行率將升高，造成的社經及醫療資源負擔也會因此加重。



宣捷製藥強調，由於目前尚無藥物能有效治療COPD，現階段藥物多為症狀治療，只能緩解症狀，無法完全根治，而幹細胞治療提供現有醫療方式一種新治療方案，幹細胞具有多功能特性，像是自我更新能力及免疫調控能力。