世界半導體理事高峰會主席　由台積電董事長劉德音輪值一年





▲世界半導體理事高峰會。（圖／TSAI提供）

記者姚惠茹／台北報導

一年一度的世界半導體理事高峰會(World Semiconductor Council, WSC)受到新冠肺炎疫情影響，今年改以視訊方式進行，由台灣半導體產業協會(TSIA)擔任主辦單位，今（27）日宣布台積電董事長暨TSIA理事長劉德音即日起輪值世界半導體理事高峰會（WSC）全球主席一年。

TSIA表示，今年WSC由劉德音主持，包括超微（AMD）、英特爾（Intel）、日月光、聯發科、瑞昱、三星（Samsung）、中芯國際、德儀（TI）與英飛凌（Infineon）等多家海內外半導體廠執行長或高階主管參加。

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TSIA指出，睽違6年，今年的WSC由台灣半導體產業協會（TSIA）主辦，這是TSIA第3度主辦WSC，但受到疫情影響，今年WSC改以視訊會議方式進行，也是WSC成立24年來首度以視訊會議方式進行。

TSIA宣布，WSC順利完成年度的聯合聲明及對政府的政策建言，圓滿達成WSC的重要任務，相關聲明與政策建言待WSC日後宣布，依照WSC慣例，今年主辦單位TSIA的理事長劉德音即日起輪值WSC全球主席一年，代表處理涉外事務。

TSIA說明，WSC是全球主要半導體製造地區的半導體協會共同組成的國際組織，成員包括來自台灣、美國、歐盟、日本、韓國及中國的半導體產業協會，劉德音輪值WSC主席可望帶動台灣半導體產業對世界科技及人文進步做出更深一層的貢獻。

TSIA強調，由各協會組成的業界代表團定期舉辦會議，共同討論攸關全球半導體產業發展的議題，包括自由貿易、政府的產業支持措施、智財權保護等，每年並對來自會員所在地政府組成的政府間半導體會議（GAMS）提交政策建議，並適時向WTO（世界貿易組織）等國際組織提交產業立場。