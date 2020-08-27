她被咬一口竟「不能走路」！　痛到傷口飆淚...「這部位」還爆綠膿

▲醫師判斷，德琳詹姆斯感染機率高達8成，最終給予抗生素療程。（示意圖／翻攝自pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威爾斯一名13歲女孩在河邊騎自行車時，膝蓋部位被一隻不知名昆蟲叮咬後，變得無法行走，甚至要等媽媽來接才能返家。但數天後，孩子身上出現更多症狀，傷口處不但腫脹且顏色加深，還有頭痛、喉嚨痛、昏睡、走路費力等狀況，就連醫師也找不出確切原因。

鏡報報導，德琳詹姆斯（Delyn James）當時騎單車的地點就位在安曼福特的安曼河（River Amman）附近，在狀況發生後，不常哭泣的她直接痛到流淚，且喉嚨也痛到無法說話，膝蓋傷口處紅腫。她的母親莉莎（Lisa）表示，在發現狀況不對之後，她立即連絡醫師，並帶著孩子就診；據悉，德琳詹姆斯扁桃腺充滿了膿，根本是「變成綠色」。

由於咬傷德琳詹姆斯的昆蟲不明，醫師便讓孩子接受感染及血液檢測，但仍找不到讓她身上出現這些症狀的原因，出現頭痛、喉嚨痛、嗜睡、走路費力等狀況，且傷口處紅腫，但已知喉部不適並非扁桃腺發炎，而是某種細菌感染。

根據醫師判斷，德琳詹姆斯感染機率高達8成，最終給予抗生素療程，但並沒有排除被蜱蟲（tick）咬傷的可能性。儘管接受治療，德琳詹姆斯4周後仍感到不適，病情並未完全根除。

報導指出，受到感染的蜱蟲可透過叮咬把病菌傳染給人類，也就是萊姆病（Lyme Disease），若不加以治療，病情將會加重，可能影響關節、心臟、大腦等部位。