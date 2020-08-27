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三星再爆「綠螢幕」災情！Note 20 Ultra、Tab S7系列平板皆中鏢

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▲三星Galaxy Note20系列上市記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲三星Galaxy Note 20 Ultra也爆出「綠螢幕」災情。（圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／綜合報導

三星新機再爆「綠螢幕」災情！繼三星4月釋出系統更新修復Galaxy S20 Ultra的綠螢幕Bug後，甫於本月推出的新機Galaxy Note 20 Ultra及平板Galaxy Tab S7系列也爆出了類似災情。

先前Galaxy S20 Ultra的綠螢幕災情主要發生在搭載三星自家Exynos 990處理器的機款，不過這次陷入災情的Galaxy Note 20 Ultra及Galaxy Tab S7系列平板都是採用高通Snapdragon 865+處理器。

用戶發現，當螢幕更新率調至120Hz時，便會出現「變綠」的現象，不過科技網站《SamMobile》推測，問題應該不只與Super AMOLED顯示器的驅動程式有關，畢竟雖然Galaxy Note 20 Ultra及Tab S7+皆是採用Super AMOLED螢幕，但同樣有災情傳出的Galaxy Tab S7則是採用LCD螢幕。

事實上，「綠螢幕」災情不僅發生在三星設備上，包括蘋果iPhone 11系列、Google Pixel 4、OnePlus 8 Pro、OnePlus Nord等機款皆曾爆出類似問題。本月中旬，蘋果已透過iOS 13.6.1更新修復Bug，據蘋果描述，「螢幕變綠」是由於「散熱管理問題」所導致。

目前仍無法確認Galaxy S20 Ultra及Galaxy Tab S7系列螢幕變綠的發生原因，三星電子仍在確認中。

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