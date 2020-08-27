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國泰金POC實驗成功率近7成　國壽評估導入AI肺部檢測加速核保

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▲▼國泰金控資深副總孫至德（右2）分享國泰金融創新實驗室6大概念性驗證成果。（圖／記者紀佳妘攝）

▲國泰金控資深副總孫至德（右2）分享國泰金融創新實驗室6大概念性驗證成果。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

2019年國泰金控從全球400多家新創公司中，挑選出9家具備規模潛力的企業合作進行創新金融技術概念驗證（Proof of Concepts,POC）。國泰金控資深副總孫至德今（27）日表示，這次完成6家驗證，其中4家有機會繼續往前邁進，預計今年第4季啟動第二期新的POC計畫。

國泰金控資深副總孫至德表示，歷經半年時間測驗，認為這次POC是成功的，首先是廣度大，不僅從全球海選新創公司，從中認識許多新科技公司，另對公司內部也發揮一定的影響力，共有60多人參與該計畫，日前集團發表成果也有350人參加。

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孫至德指出，在海選出9家新創企業後，完成概念性驗證的比例接近7成，比業界POC成功率僅2至3成高出許多，儘管POC結果也有「成功的失敗」，如部分技術好，但落地台灣市場可能還不夠成熟，趁早發現不成功的地方，也是很有價值性。

國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等子公司完成首次6大金融創新的概念性驗證，包括「資本市場情緒自然語意處理（NLP）分析」、「生物辨識安全防護」、「車損部位辨識」、「AI洗錢防制偵測」、「不動產鑑價商業化」、「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」。

孫至德也提及，從6大金融創新的概念性驗證中，目前有4家有機會繼續往前邁進，但要到真正導入仍有一段路要走。首先是國壽與Amenity Analytics合作，透過「資本市場情緒自然語意處理（NLP）分析」量化法說會內容，判讀公司經營者與法人問答間的訊息是正向或負向，藉此提升投資部門研究效率。

第二為國泰世華銀行推出的KOKO數位銀行與BehavioSec合作，驗證網銀使用者的行為模式，判斷是否為本人登入，驗證結果準確率高達8成，未來評估用於APP使用場景，保障用戶安全；第三為國泰產險與ClearQuote合作，運用AI判讀車種、車型、車損部位與損傷程度，這項技術在印度還可提供更換零件等維修報價，但落地台灣恐需時間，由於台灣的車種、零件等與當地大不同，因此難以立即理賠報價。

第四為國泰人壽與Lunit的合作，運用AI深度學習技術來檢測肺部異常疾病，可提高醫學影像分析的判讀速度和準確率。國壽目前在核保流程上，每年在新契約保險的體檢上有3萬件醫療影像胸部X光審閱需求，因此規劃導入AI技術後，不僅能節省時間，同時也能輔助診斷發現潛在病症。

孫至德說，對於這次POC感到滿意，未來將有長期規劃，預計今年第4季啟動第二期計畫，從頭開始尋求新創公司，希望規模做出口碑，可以比這次更大。

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