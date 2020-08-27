永豐餘攜手吳慷仁、唐鳳做公益　呼籲應落實先洗再捐循環時尚

▲永豐餘消費品實業旗下橘子工坊提倡先洗再捐。（圖／永豐餘提供）



記者余弦妙／台北報導

永豐餘消費品實業旗下橘子工坊與萱藝新知關懷協會共同提倡「先洗再捐循環時尚」，於今(27)日公布《舊衣回收認知調查》3大發現，現場更邀請吳慷仁一同現身參與活動，政務委員唐鳳也特別「獻聲」。

橘子工坊表示，經過調查發現，9成的民眾具有衣物回收前的正確處理知識，包含會確認衣物清潔與完整、檢查口袋清空、修補破損及預先清洗衣服，並會分類折疊妥善打包。6成民眾不願意購買再製品與產品乾淨度有關，其中66.8%擔心沒有洗乾淨、60.8%擔心洗劑不天然含化學有毒成分、51.2%擔心細菌殘留、42.4%擔心臭味殘留。

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另外，還有針對由弱勢團體、設計師或店家運用回收衣物再製的衣物，僅4成民眾表示願意購買，其中8成民眾購買再製品的原因是符合環保、公益理念。

永豐餘消費品實業總經理徐志宏表示，跟萱藝新知的合作過程中，了解協會整理舊衣非常辛苦，所有回收衣物都須重新洗滌，確保再製品的清潔與衛生，因此自今年初開始，橘子工坊持續捐贈衣物清潔品，提供協會清洗回收的牛仔褲，讓媽媽們工作起來更舒心，產製出的丹寧時尚商品也能讓購買者更加安心。

▼永豐餘消費品實業旗下橘子工坊提倡先洗再捐。（圖／永豐餘提供）



吳慷仁也分享自身洗衣經驗，他說，洗衣服的困擾來自開啟瓶蓋，量測洗劑時經常會把手弄髒，以及運動完的衣服滿是汗臭味，但又討厭洗完衣服留下的刺鼻香味。唐鳳則特別預錄影片，呼籲大眾透過多元組織的力量一起構思利用回收舊衣服重新再製成為環保商品，落實循環、零廢棄的社會創新方案，連結在地企業與在地的社區朋友們，形成臺灣最重要的社會夥伴關係。並提醒大家在捐衣服之前要先洗乾淨；先洗再捐，讓時尚永續、環保又公益。

橘子工坊將於8月底推出創新全球的零添加水「五合一洗衣金球」，具有制菌洗病毒、去汙、除臭、淨白、柔軟五大功效，又擁有體積小、重量輕與輕鬆使用的特色，不只使用上免除消費者瓶瓶罐罐的困擾，外包裝更是採用生物可分解材質，以科技創新落實零廢棄、零環境負擔的環保永續目標。