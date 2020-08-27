代謝風險研究變成彰化萬人血清調查　科技部補助2300萬：台大未提計劃變更

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，台灣大學公共衛生學院教授詹長權。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

台大公衛學院與彰化縣衛生局合作進行萬人血清抗體檢28日上午正式公布結果，對於學術補助的內容與經費引發爭議，科技部表示，台大「群體健康研究中心」確實獲得補助，但主要是進行含糖飲料、飲食型態與代謝症候群風險研究，並未包含血清抗體調查計畫，而且台大並未提出計畫變更申請。

科技部表示，2018年起與教育部共同擇優補助以解決國家重大議題，或發展重點產業技術領域為導向的18個研究中心，其中台灣大學的「群體健康研究中心」獲得補助，計畫目標為創造出全球第一的「精準族群健康科學」，當時並未發生新冠肺炎疫情，計畫補助內容也未包含相關調查。

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科技部指出，凡申請科技部計畫補助涉及人體試驗，都需經過學研機構或醫院研究倫理委員會（IRB）審查通過，此計畫在計畫執行期間，已獲得台大研究倫理委員會審查同意，而且今年為第3年的計畫，執行期間為今年3月到明年2月，補助經費約新台幣2300萬元。

科技部強調，這項計畫的部分內容與彰化縣衛生局合作，主要合作項目為分析彰化萬人健檢資料分析，進行含糖飲料、飲食型態與代謝症候群風險研究，並參與C肝、肺結核傳染病防治等議題，協助彰化各醫療院所長照、出入院等資料進行整理與分析，並未包含血清抗體調查計畫。