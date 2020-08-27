割下前夫生殖器！她隱忍44年家暴煉獄...計畫恐怖復仇

▲婦人因不勘長期家暴，憤而動手傷害前夫。（示意圖／123RF）



記者王佩翊／編譯

南韓首爾一名69歲婦人長年遭到70歲的前夫家暴，雖然兩人已經離婚，卻仍然遭到對方施暴。該名婦人因此心生不滿，憤而向前夫下藥，使其吃下安眠藥昏睡後，以刀具割下對方生殖器與右手腕，導致被害人大量出血，所幸經搶救後已無生命危險。據悉，婦人犯行後隨即打電話向警方自首，並當場遭到逮捕。

根據《體育首爾》報導，首爾北部地方法院27日開庭審理此案，涉嫌傷害前夫的69歲婦人出席法庭時聲淚俱下地說，「我被他（前夫）家暴了40年，直到2年前才成功申請保護令，但是離婚後仍然不斷被他施暴。」據悉，兩人結縭44年，然而婦人因不勘長期遭到丈夫拳腳相向，因此提出離婚申請，並在2018年6月正式離婚。

據了解，兩人離婚後不久，被告因為動手術後行走不便，生活產生問題，無法自理生活大小事，因此又再度與前夫來往，並經常出入前夫家，怎知卻讓自己重回家暴煉獄。

檢方表示，這名婦人5月在首爾的家中餵前夫吃下安眠藥後，趁對方意識不清之時，拿出刀子割下前夫的生殖器與右手腕，因此遭到起訴。而這名婦人在犯行後，已向警方自首，並當場遭到逮捕。

對於被告的說詞，被害老翁表示，「我不怨恨她，我知道這是我應該付出的代價。」

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