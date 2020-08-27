斷頭女屍棄橋上！頭顱埋地窖　狠夫謊報妻子上了「陌生人的車」

▲美國印第安納州一名男子涉嫌謀殺妻子，並將砍斷的頭顱藏於家中地窖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

美國印第安納州的克勞福茲維爾（Crawfordsville）20日出現一具被斬首的無頭女屍，經警方追查，終於在距離棄屍地點不到3英里的44歲的男子帕克斯（Michael Parks）家中地窖，發現了女屍頭顱，被殺女子原來就是帕克斯的妻子荷普（Hope Parks），遺骸找到後男子也遭到起訴。

據《印第安納波利斯星報》報導，目擊者認為屍體是在凌晨1點至4點間被棄置於橋上的。而當時，帕克斯向警方報案聲稱妻子18日上了「陌生人的車」離家後便失蹤，自己已經兩天沒有見到她，連打電話也聯繫不上。

《邁阿密先驅報》指出，警察經帕克斯同意展開搜索，並在車道、車庫地板以及後院看見多處乾掉的血跡。取得搜查令後，調查人員進入地窖便發現妻子的斷頭遭掩埋於地窖中，頭部後方還有槍傷。

警方認為，帕克斯在18日2至20日間在家中謀殺了他的妻子，然後將割下的頭顱藏在地窖中。蒙哥馬利縣驗屍室也判定，荷普是死於頭部槍擊。

一位鄰居哈博（Seth Hubble）告訴當地媒體，他目擊警方扣押了帕克斯的車輛作為證據，他難以置信一向平靜的社區竟發生駭人的凶殺案，「這個傢伙在離我家200碼的地方砍死了他的妻子，把她放在地下室，這很可怕！」

帕克斯目前被關押於蒙哥馬利縣的監獄等待判決，第一次審判日訂於2021年1月12日。