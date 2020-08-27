史上最有錢！貝佐斯身價首度「飆破6兆台幣」破紀錄　狠甩比爾蓋茲

▲亞馬遜執行長貝佐斯是史上第一位身價突破2000億美元的人。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

史上最富有！根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）數據，亞馬遜執行長傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）週三（26日）的淨資產飆至2020億美元以上，成為首位身價突破2000億美元（約新台幣6兆）的富豪，比排名第二的微軟創始人比爾．蓋茲（Bill Gates）多了780億美元。

近年來，貝佐斯的身價隨著公司股價上漲直線上升。2017年他首度登上全球富豪榜第一，2018年個人財產更超過1500億美元。

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由於疫情期間消費者對網購需求的暴增，不斷推升亞馬遜股價，使其在4月份創下歷史新高，第2季的營收超過889億美元，之後持續上漲，市值增加數千億美元，今年以來已為投資者帶來超過86%的收益。截至本週三，亞馬遜市值超過1.7兆美元，成為美國第二大市值公司，僅次於蘋果。

外媒報導，如果貝佐斯去年與前妻麥肯齊．史考特（MacKenzie Scott）沒離婚，他的身家很可能早就達到2000億美元。而史考特目前在億萬富翁指數中排名第13名，在離婚後成為世界上最富有的女性之一，因為她獲得亞馬遜4%的股份，帶來370億美元的財富；截至週三，她的個人財富已超過660億美元。