經部加碼紓困「每季將近200億元！」　王美花：力拚九月初受理申請

▲經濟部長王美花回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

紓困3.0預算審議延宕，工商界殷盼政府加碼紓困，經濟部長王美花今（27）日表示，針對製造業、會展產業規劃於第三季、第四季加碼紓困，每季額度將近200億元，上周已報院爭取儘速動支部分預算，待院核定力拚九月初受理業者申請，以作產業強力後盾。

經濟部今天舉行部務會報，全球疫波未平、疫波再起，持續衝擊台灣部分產業，行政院提出2,100億元紓困3.0特別預算因應，但因二次臨時會不開、紓困3.0預算審議延宕，經濟部紓困進度也備受外界關注。

請繼續往下閱讀...

王美花指出，從國內餐飲業、零售業七月營收表現來看，產業現況已有復甦，紓困3.0會較著重在受創較深的製造業及會展產業，依第二季的受理情況推估，第三季、第四季各編列將近200億元、總額約400億元挺產業。

另外，經濟部陸續對愛奇藝、淘寶台灣出手，會否影響外資來台投資？王美花回應表示，上述兩個案涉及陸資認定，也有相關事證，經濟部才做出裁罰及限期改正決議，強調目前沒有其他涉及陸資的案件，至於外資來台情況，今年上半年外資來台投資額達1300億元，與去年同期相比成長一成，顯示國內正常商業活動不受影響。

美國祭出華為禁令，會否衝擊我方供應鏈相關業者，王美花指出，美方自去年至今對華為有一系列的制裁動作，台灣供應鏈業者都有相對因應措施，目前尚未接到需要政府協助的需求。

針對台積電加碼在台擴產，相關用電規劃，王美花表示，台積電與政府之間有專人服務窗口，台積電在台投資的用電用水需求，都已在事前向政府提報，確保用電用水無虞，政府對於其開出的新需求也會超前部署來規劃。