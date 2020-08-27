轟馬「終戰說」為匪宣傳！王世堅：不敢對抗就閃去旁邊

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前總統馬英九日前拋下重話，稱若共軍出動武統台灣「首戰即終戰、美國不會來」，引來總統蔡英文與民進黨上下全面反擊。民進黨台北市議員王世堅27日於ETtoday《雲端最前線》節目中也砲轟，所謂「首戰即終戰」是中共講的，馬英九也跟著講，這是「為匪宣傳」，若不敢對抗就閃去旁邊，「讓我們要捍衛的人出來捍衛！」

▲台北市議員王世堅。（圖／翻攝雲端最前線）



ETtoday《雲端最前線》今日邀請王世堅、高雄市議員黃紹庭、備役少將于北辰及時事評論員王時齊一同聊時事。針對馬英九「終戰說」，于北辰分析，在首戰、終戰之前其實還有一個「序戰」，就是為何要打這場仗、打起來的藉口是什麼，所有作戰都一定有個序戰，「現在我們正處在這個『序戰』發展的階段」。

于北辰進一步說，這個「序戰」的決定權絕對不在中華民國，而是在美、中之間，而馬英九的發言，就是告訴大家「結果」很可怕。他並說，所有戰爭無論是選擇出戰還是談判，結果都是要和平，沒有人為戰而戰，馬英九、蔡英文的目的也都是希望台灣和平，只是使用手段不一樣，馬是跟對岸做一些妥協、協商來獲得和平，蔡則是不惜使用戰爭也要確保和平。

于北辰還說，馬英九是「料敵從寬」，要讓蔡英文知道中共解放軍沒有想像中這麼好打、趕快加強備戰。至於是否可能「首戰即終戰」？他直言「做不到」，如果做得到早就做了。

▼備役少將于北辰。（圖／翻攝雲端最前線）



王世堅則痛批，中共怎麼講，馬英九也跟著講，「這是為匪宣傳！」且現在不是討論中共、兩岸問題，而是大敵當前、對方都要打過來了，「怎麼這時候講這話恫嚇我們自己？」馬英九當過兩任總統，這樣講是失格、三八。

他還嗆，若馬英九不敢對抗，就閃去旁邊，「讓我們要捍衛的人出來捍衛」，馬的話已造成很大傷害，有33%民眾相信他講的，正中中共下懷，「馬英九這樣做沒格、失格！」

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