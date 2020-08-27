美國大選最激烈戰場！　共和＆民主2黨「對中政策」互比誰強硬

▲美國11月3日將迎接總統大選，前副總統拜登（左）挑戰現任總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／整理報導

美國將於11月3日迎接總統大選，民主黨的拜登將與現任共和黨總統川普角逐大位。在諸多外交政策之中，「對中立場」可說是最激烈的「戰場」之一。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透過視訊在共和黨全代會上盛讚川普外交政績，稱總統「在全球幾乎各角落都帶頭展現大膽舉措」，引發熱議。

蓬佩奧指控中國隱匿疫情，「使其在美國與世界散播死亡，破壞經濟」，而川普不僅「揭露中國共產黨的掠奪性侵略」，也要求北京負責。他說，總統「確保偽裝成外交官的中共在美特務被送入監獄，或者遣返回中國」，也終結了美中荒謬又不公平的貿易情況，達成新的協議，促使工作機會流回國內。

《BBC中文網》報導，隨著中國經濟日益強盛，美國大選也越來越關注中國議題，所涉內容與美國國內經濟、就業問題相關。儘管前總統歐巴馬2012年也曾與競爭對手羅姆尼（Willard Romney）辯論「中國崛起」，但本屆大選所涉及的範圍已經遠勝當年。

▲川普於美東時間24日接受共和黨提名參選2020年總統大選。（圖／路透）

川普競選團隊列出第二任期施政方針，在就業、疫情、健康醫療、教育、執法、移民、創新等10大項目之中，也強調「終止依賴中國」。

川普談到第二任期作為時表示，他將把100萬個製造業工作機會從中國帶回國內，替回流企業提供稅務優惠，把來自中國的公司阻絕於聯邦合約之外，並且要求北京針對全球疫情承擔全責。

川普也宣稱，如果拜登當選，中國將會「擁有」美國，屆時美國民眾全都必須學習中文。CNN評論指出，隨著大選逼近，川普的幕僚將再度加大力道，祭出「反中」牌。

▲民主黨在最新黨綱中，也花費很大篇幅談及對於中國的反制措施。圖為民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）



雖然民主黨批評，川普對中國發起的貿易戰難以取勝，甚至導致美國農民、工廠、工人與消費者經歷巨大困境，但也在最新黨綱中強調，必須針對中國等任何試圖操控貨幣與匯率，利用傾銷或不公平補貼等方式破壞美國製造業的國家採取行動。

民主黨在黨綱內提及的中國問題，包括竊取美國智慧財產權、針對美國企業進行網路間諜活動，將汙染外包給他國等等。他們也提出具體反制措施，例如謀求更好的農業貿易協議與軍備控制協議，集結盟國經濟力量抗衡北京等等。

黨綱也提到，對中行動方式將「以美國與盟友國家利益為指導方針」，呼籲適時回應北京在南海的軍事威懾，維護自由航行權，「恪守《台灣關係法》並將持續支持以和平方式解決兩岸問題，符合台灣人民的願望和利益」。

民主黨也不希望掉入「新冷戰」的陷阱中，「這種錯誤只會誇大中國的實力，導致我們的政策過度軍事化，傷害美國勞工」。他們建議，處理對中關係時應該「有自信」領導各國遏止惡意行為，並在共同關注的主題上合作，「確保美中競爭不危及全球穩定」。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）身在以色列，透過事先錄製的影片在2020年共和黨全代會上演講，畫面在白宮撥放。（圖／路透）

儘管蓬佩奧大讚川普的外交政策，中國官媒《新華社》卻撰文抨擊他7月在加州尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）的演講是「新鐵幕演說」、「滿嘴謊言」，「挑撥中國共產黨與中國人民的關係，散布中國威脅論，挑動拼湊國際反華聯盟，遏止中國發展」。

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