上任不到3個月！TikTok執行長Kevin Mayer閃辭

▲TikTok執行長的Kevin Mayer在任職不到3個月後，於今日宣布離任。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

甫於6月起擔任TikTok執行長的Kevin Mayer在任職不到3個月後，於今（27）日宣布離任，並由總經理Vanessa Pappas暫替。

曾任迪士尼高階主管的Kevin Mayer，於今年5月中旬確認跳槽，6月起擔任TikTok執行長，以及母公司字節跳動（ByteDance）的營運長。外媒解讀，這不僅可增強TikTok內部的技術專業，還能藉此消弭卡在美中緊張局勢的尷尬情況。不過據《CNBC》報導，Kevin Mayer稍早突然宣布離職。

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Kevin Mayer在致員工的信件中寫道：「過去幾周來，隨著政治環境的急遽變化，我對公司結構的變革需求，以及這些變化對於我本人角色的影響進行了一番思考。在這樣的背景下，加上我們期待很快會有解答之際，我懷著沈重的心情告訴各位，我已決定離開公司。」

他也補充道：「我了解到，我當初答應承接的角色--包括負責TikTok全球營運--將因為美國政府採取的行動出售美國業務，而變得非常不一樣。」

《金融時報》引述知情人士說法，Kevin Mayer沒有預料到TikTok將會捲入中美之間的緊張關係中，使他也陷入敏感的政治領域。

TikTok在聲明中坦承，由於其所處的政治環境，讓Kevin Mayer未來要擔負的職責產生了巨大的改變。對於他離職一事，TikTok表示「完全理解」。

Kevin Mayer過去曾任迪士尼策略長，負責推動迪士尼收購皮克斯動畫、漫威、盧卡斯影業、21世紀福克斯，戰功彪炳，更是去年推出的影音串流服務Disney+的主要推手，曾被外界視為迪士尼下任執行長的熱門人選。