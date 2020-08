女師屋外講電話...突遭巨熊攻擊！9歲兒全程目睹母遭撕咬慘死

▲一名女老師與家人出遊卻遭黑熊攻擊,一旁的兒子更是目睹全程。(示意圖/視覺中國)

實習記者閔文昱/綜合報導

加拿大一名女教師日前和家人到麥基湖(McKie Lake)的小屋度假時,因室內收訊不好到屋外講電話,不幸遭一隻巨大黑熊攻擊,不僅電話中的父親全程聽到女兒遭受攻擊,她的老公和幼子更是直接目睹撕咬慘死的血腥過程。

綜合外媒報導,這名44歲的女教師布萊斯(Stephanie Blais),日前和老公柯蒂斯(Curtis)與兩名孩子,9歲的兒子伊萊(Eli)及2歲的女兒烏瑪(Uma)一同到加拿大麥基湖(McKie Lake)的小屋度假,布萊斯在度假期間發現小木屋的供水系統出了問題,於是請老公柯蒂斯修繕,並在完成後致電給自己的父親艾斯基羅爾(Hubert Esquirol),沒想到電話才講到一半,布萊斯就遭到一隻突然出現的黑熊攻擊。

柯蒂斯見狀後,馬上就拿起一旁的胡椒噴霧向黑熊噴射,沒想到此舉反而更加激怒黑熊,眼見絲毫沒有任何效果,他連忙拿起獵槍,對準黑熊連開2槍,才將牠打死,隨後雖及時替布萊斯做心肺復甦術,但最終仍回天乏術。

