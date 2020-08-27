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國光新冠疫苗一期人體臨床　首波受試者完成施打「最快年底量產」

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▲▼國光生技新冠疫苗一期人體臨床說明會-詹啟賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）自主研發的新冠疫苗本週啟動一期人體臨床試驗，董事長詹啟賢表示，收案由台大醫院主持，目前第一波受試者已經完成施打，目前一切進行順利，後續預計11月進入二期臨床試驗，最快年底前開始量產，明年過年前達到150萬~200萬劑。

詹啟賢表示，國光與台大感染科合作的新冠疫苗一期人體臨床試驗正在台大醫院收案，臨床試驗計畫主持人為台大教授張上淳，臨床試驗收案對象為20~60歲的健康成年人，收案人數約70人，本週已經完成第一波受試者施打，目前一切進行順利。

請繼續往下閱讀...

詹啟賢指出，後續二、三期臨床試驗規劃將密切與食藥署討論，若新冠疫苗一期臨床試驗證明疫苗安全無虞，後續規劃11月進入二期臨床試驗，並預計收案3000位受試者，希望盡量達到至少超過1500位，因此歡迎民眾踴躍報名參與。

▲▼國光生技新冠疫苗一期人體臨床說明會-邱進益。（圖／記者黃克翔攝）

▲國光生技副總邱進益。（圖／記者黃克翔攝）

詹啟賢說明，三期人體試驗預計採用多國多中心臨床試驗計劃，而且已經有巴西、土耳其、捷克、新加坡、越南、菲律賓、等國表達疫苗合作開發的意願，後續將全面評估後，選擇合作夥伴進行臨床計畫。

量產方面，詹啟賢表示，目前新冠疫苗人體試驗施打總共兩劑，預計10月就會進行量產，而且會先從少量開始逐漸增加，希望明年過年前達到150萬~200萬之間，最終目標是希望在明年中旬提供全民接種新冠疫苗。

國光生技表示，從2009年H1N1疫情到今年的新冠疫情，國光生技無役不與，除了每年例行的流感疫苗生產，國光生技早在五年前因應新興傳染病疫情不斷來襲，即投入重組蛋白技術平台研究開發，經過一次次練兵，也帶動國光專業疫苗研發及生產技術平台不斷的成熟。

國光生技強調，今年透過新冠疫苗自主開發走入臨床，已有許多國家主動洽談疫苗合作及後續生產計畫，接下來國光將配合政府防疫，攜手國內夥伴合作生產新冠疫苗，確保疫苗量產足以供應全台民眾施打，並持續擴充產線及海外設廠、市場拓展計畫。

▲國光生技新冠疫苗一期人體臨床開打。（圖／記者姚惠茹攝）

▲國光生技新冠疫苗一期人體臨床開打。（圖／記者姚惠茹攝）

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