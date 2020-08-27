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劈腿50女！「五體不滿足」乙武洋匡再爆恐嚇15年妻...親兒拒見面

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乙武洋匡原本勵志形象正面，被爆不倫劈腿5女離婚。（圖／翻攝自IG乙武洋匡）

▲乙武洋匡原本勵志形象正面，因被爆不倫劈腿5女一夕全毀。（圖／翻攝自IG乙武洋匡）

圖文／CTWANT

日本生命鬥士、勵志作家乙武洋匡，2016年爆出婚外情，和5女搞不倫，甚至爆出劈腿人數多達50人，遭虧「下體大滿足」，聲譽毀於一旦，乙武洋匡也和結婚15年妻子離婚，3個孩子撫養權歸女方。不過根據日媒《週刊新潮》指出，乙武洋匡離婚後，為了想見孩子申請調停，卻爆出他在2017年被前妻提告求償，訴訟的內容竟是對前妻情緒勒索！

乙武洋匡不倫劈5女孩威脅15年糟糠妻。（圖／翻攝自IG乙武洋匡）

▲乙武洋匡被爆威脅15年糟糠妻。（圖／翻攝自IG乙武洋匡）

乙武洋匡因有先天性四肢切斷症，在旁人的協助和努力下，克服身體障礙，考上早稻田大學，並因出版自傳《五體不滿足》，成為暢銷勵志作家，未料，形象正面的他竟和5名女性不倫，獵豔對象甚至多達50女形象崩壞。

《週刊新潮》指出，就在乙武洋匡醜聞曝光後，他和妻子離異，不過報導卻指前妻對他提出情緒勒索求償，原來在離婚前，當時只要妻子離開一下，他就會說「妳要放開我嗎」，更語帶威脅「如果不照顧我，就告妳虐待身障者」等，不過乙武洋匡後來擔心官司繼續打下去，可能過去不倫對象都要被傳喚露面，所有事情的細節都得詳細交代，他最後選擇和解收場。另外，他2019年曾向家事法庭提出和孩子見面的要求，結果被孩子喊「NO」拒絕，申請因此無法成功，有關調停內幕被曝光，他對此保持沈默不回應。

乙武洋匡想申請和孩子會面遭到拒絕。（圖／翻攝自IG乙武洋匡）

▲乙武洋匡想申請和孩子會面遭到拒絕。（圖／翻攝自IG乙武洋匡）

離婚後的乙武洋匡改在社群網站上發光發熱，近日在日本物理治療師內田直樹的幫助下，他成功站起來了，掀起輿論討論，不過這一切看在前妻和孩子的眼中，卻難以接受，有知情人士透露，他身為人父很開心引起大眾討論，但由於孩子過去受到負面新聞影響，如今卻看到父親這樣的模樣相當不開心，報導還指出，他去年向家事法庭提出和孩子見面的要求，結果卻被孩子拒絕，申請因此無法成功，對於調停內幕被曝光，乙武洋匡則是保持沈默不回應。

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