台積電孤掌難鳴！台股衝高拉回翻跌　指數跌35點收12797點

▲台股終場收在12797點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

在美股四大指數收漲、台積電ADR收高帶領下，台股今 (27) 日開高震盪，早盤最高衝上 12960點，來到8月18日來相對高點，不過指數衝高後隨遇獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂，上午11點左右大盤指數翻跌，終場收在12797點，下跌35點或0.28%，成交量2049.05億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 444元作收、上漲0.45%；鴻海（2317）以77.5元作收、下跌0.9%；股王大立光以3460元作收、下跌2.12%。

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其他大型權值股除了台積電、中華電上漲外，其餘都下跌。

今日上市類股漲跌互見，其中以光電類股漲幅最高，上漲0.91%；表現較差為造紙類股，下跌1.81％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日開高走低，主要是因量能持續萎縮，買盤追加力道不足，不過目前整體還是維持類股良性輪動，在月線沒跌破下，還是會維持區間震盪格局。



展望後市，簡伯儀指出，目前都屬於類股正常輪動，今天電子股表現較強，原物料則是休息，短線在資金行情延續下，電子、半導體、PCB、航運、造紙、塑化、紡織類股都還有機會，建議投資人買黑賣紅，並且不要過度追高。

