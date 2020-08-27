解放軍連射4導彈警告　美國防部硬中帶軟：南海衝突恐波及全球

▲美中角力隨著中國解放軍發射4枚飛彈再升級。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中國解放軍26日在海南島東南海域進行軍事訓練之際，試射了4枚中程彈道導彈。外界解讀，此舉是為了警告美國不要在台灣以及南海議題上試探中國底線。美國國防部回應，他們已經準備好應對來自中國的任何威脅，而且美軍所有軍隊都已經隨時準備運作，不過他們還是希望能與中國合作，協助他們回到與國際規則秩序一致的正規上。

據路透社報導，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）26日針對中國解放軍試射導彈一事表示，中國企圖在東南亞地區，尤其是南中國海，展現其軍事實力；不過美國依舊不會認同中國政府在南海議題上的領土主張。

▲美國國防部長艾斯培多次針對中國發射導彈一事發表談話。（圖／路透）

艾斯培也提到，中國解放軍勢必會遵從中共的指示，持續進行他們野心勃勃的現代化計劃，以求建立一支世界級的軍隊，「這無疑將涉及解放軍在南海、日本海（東海）以及中國政府認為對其利益至關重要的其他任何地方的挑釁行為。」

他補充，儘管美國的目標是要遏制中國在南海的軍事擴張，而中方也一直沒有兌現承諾、積極追求軍事現代化，但美國仍然希望可以繼續和中國合作，協助他們回到與國際規則秩序更加一致的軌道上。

美中雙方無論是從貿易、人權，抑或最近極具爭議性的南海主權議題上，都存在分歧。這兩個世界最大經濟體之間的角力很有可能在各方面都造成全球範圍的影響。對此，日本內閣官房長官菅義偉在今天（27日）的記者會上回應，日本持續高度關心南海議題和美中關係的動向，雖然他們並不願意評論任何一方，但日本堅決反對任何升高南海緊張形勢的行為。而菲律賓則指出，一旦中國向菲律賓海軍艦艇開火，政府將援引美菲之間的國防協議，向華府求援。

