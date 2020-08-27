韓廠商控蘋果、Google「強迫收30%佣金」！　韓國政府已介入調查

▲韓國政府將調查蘋果和Google的App內購功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者林妤柔／綜合報導

韓國多家初創公司上週呼籲對蘋果和Google的App內購功能進行調查，目前《韓國先驅報》已證實，南韓科學技術情報通信部將著手調查兩家公司的「超額佣金」。

蘋果和Google在2019年佔據韓國App市場的87.8%，該調查將檢查平台費用、支付系統，以及蘋果和Google是否違反韓國法律，禁止技術服務業者阻礙用戶選擇服務。

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最初請願書是由App開發人員和小公司組成聯盟所提交，他們認為平台業者正利用龐大的市場佔有率，使開發人員別無選擇，只能接受高額的佣金。他們解釋，自2011年以來，蘋果一直強迫開發人員用其特定的App內購系統，再收取30%的佣金。

Google還要求韓國的遊戲App使用自家的內購模組，並增加30%的遊戲專用佣金。據報導，Google計劃擴大對開發人員的限制，並要求在網路漫畫（Webtoons）、音樂串流和電子書上收取30%佣金。

科技情通部發言人表示，目前會仔細監控且制定政策，來應對平台業者日益增長的影響，也會在開發人員和平台業者中間做調解，以確保用戶權利。

目前科技情通部已制定計劃，從當地的App開發商和較小的市場來收集意見，了解蘋果和Google的平台收費是否阻礙廠商，並反過來提高消費者的購買價格。而此調查結果可能對一月份生效的韓國新《電信商業法》做全面修正。