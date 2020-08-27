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東京23區再延15天！KTV＋販酒餐飲業者「10點打烊」解禁無望

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▲▼新冠肺炎疫情爆發期間，日本東京多家居酒屋生意冷清。（圖／路透）

▲東京都要求居酒屋縮短營業時間，在晚間10點前打烊。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都3日因有鑑於疫情再度擴大，緊急要求都內販售酒類的餐廳與KTV業者在31日以前，將營業時間縮短至晚間10時，並承諾提供願意配合的中小型業者20萬日幣補助金。如今東京疫情仍不見緩，針對該項禁令，政府決定將東京都23區的禁令時限延長至9月15日，至於23區以外的地區則按照原定計畫，於31日解禁。

根據《日本放送協會》報導，由於日前東京都有許多確診案例都出自於年輕人的聚會場合，因此東京都政府下令自3日起，要求都內提供酒類商品的餐飲業者與所有的KTV業者配合政府規定，在晚間10時以前結束營業。

原本相關禁令預計於31日全面解禁，但政府認為，為了防止疫情繼續擴大，人流量高的東京23區仍須維持相關規定，因此呼籲在23區內的業者配合政府規定至9月15日，只要是全面配合政府規定的業者，有望可再獲得15萬日幣的補助金。此外，東京都內除了23區以外的地區則將於31日解禁。

相關人士表示，雖然東京都政府認為，目前確診案例的確有減少的趨勢，但還是必須持續提高警戒，因此才會做出部分地區延長禁令的決定。

東京都23區包含台東區、江東區、墨田區、葛飾區、江戶川區、荒川區、千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區、品川區、目黑區、大田區、世田谷區、澀谷區、中野區、杉並區、豐島區、北區、板橋區、練馬區等。

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