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鐵飯碗招考！台電開出18名博士缺創新高「起薪60K!」

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▲台電表示用電尖峰時刻光電扮演重要供電角色。圖為台中電廠太陽光電設施。（圖／台電提供）

▲台電表示用電尖峰時刻光電扮演重要供電角色。圖為台中電廠太陽光電設施。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

睽違4年，台電再度向博士菁英發出徵才令！因應能源轉型、智慧電網等多元發展，台電今年開出10類別18名博士缺，創歷史新高，正式錄取後起薪約6萬元，歡迎有志者踴躍報考。

台電2015、2016年連兩年招考博士，其中更有包含智慧電網通訊、資訊工程、氫能發電等6類是首次招考。台電表示，今年度新進博士級人員甄試簡章今(27)日公布，10月6日起至10月19日線上報名，12月27日初試，正式錄取後起薪約6萬元，歡迎相關領域博士專才踴躍報考。

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▲台電釋出招考新進人員訊息。（圖／台電提供）

▲台電釋出招考博士級新進人員訊息。（圖／台電提供）

其中，因應智慧電網發展及5G通訊技術演進，台電首次招募智慧電網先進通訊技術博士員額，投入電力和電子、通訊系統整合；而為持續強化大數據、人工智慧(AI)結合太陽光電、風電等再生能源發電預測，與電力設備智慧診斷技術研發，台電亦首度延攬資工博士人才。另因應能源轉型趨勢，針對氫能發電等新能源及未來高佔比燃氣複循環機組，台電也開出維護所需的葉片再生與銲接工程領域博士缺，與研發科技創新管理技術、資通訊科技等6類同列今年新增招考領域。

除新增6類招考領域，因應再生能源持續成長及併入電網後電力系統穩定，續招電力系統類別5名博士新進人員；另為積極投入「電廠減碳技術」，台電連3屆博士招考都開出碳捕捉封存與再利用領域博士員額。而在生態電廠部分，台電2016年首度進用海洋生態博士投入林口電廠「海洋牧場」計畫，利用電廠溫排水進行箱網養殖，有助養殖魚類順利度過冬季低溫與寒害，其產品亦符合國家食品安全衛生標準，並可結合微藻固碳減少電廠碳排，而固碳後的微藻也可製作高價值產品或添加至魚飼料, 發展電廠循環經濟，此類別今年也將再招募博士新血。

台電指出，今年度新進博士級人員甄試簡章今日線上公布，報名期間自10月6日起至10月19日，全程採線上「網路報名」，初(筆)試日期為12月27日，預計明年1月28日公告複試名單、3月25日公告最終錄、備取名單，錄取後正式任用起薪約6萬元，詳細資訊可上台電甄試網站參考。

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