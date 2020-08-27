iOS 14提高隱私權限　臉書警告「聯播網廣告收入將減少逾5成」！

▲臉書表示，蘋果的iOS 14的隱私更改，會對廣告業有劇烈影響。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果即將推出最新iOS 14版，其中，反追蹤功能將改變廣告對部分用戶的觸及率。對此，臉書已發布兩份報告，表達自己的擔憂，週三（26日）又發布一篇部落格文章，批評iOS 14的隱私更改，將對廣告業產生巨大影響，預估臉書廣告聯播網Audience Network的廣告收入將減少超過5成。

許多廣告商依賴IDFA功能，追蹤不同App和網站用戶，然後針對特定消費者，在手機推送廣告，藉此提高廣告的效果與準確度。不過，蘋果將在最新版的作業系統iOS 14，增加新的隱私保護功能，要求開發人員在跨App或網站追蹤用戶前需要徵得許可，一般預料，用戶可能不會同意。

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由於蘋果政策改變，臉書表示將不會在iOS 14設備以自家App收集IDFA；它指出，自己並不想更改，但蘋果iOS 14「迫使它更改」，而此政策對臉書廣告聯播網Audience Network的開發人員，也將產生巨大影響。

臉書指出，對於使用Audience Network的開發人員和廣告商，在iOS 14投放特定廣告的能力將受限制，使得部分iOS 14用戶看不到Audience Network中的任何廣告，其他人雖仍有機會看到廣告，只是相關性較低。由於廣告商定位和評估廣告效益的能力下降，因此App開發人員和廣告商，應會希望Audience Network及iOS上其他網路廣告的投放價格降低。

臉書表示，經過測試，一旦從手機廣告移除個性化設定後，Audience Network廣告商的收入下降50%以上，「鑑於Audience Network對App廣告的高度依賴，我們預計這些變化將對Audience Network產生影響。儘管做了最大努力，但蘋果更新可能使Audience Network在iOS 14上沒有功效。」。

臉書也表示，包括iOS 和 Android 手機用戶在內，每月至少超過10億人次，會看到1則Audience Network廣告，其中很多人可能使用的是Android手機，這些人不會因為蘋果推出iOS 14而受影響。