8月消費信心指數連3月回升　專家：下半年部分製造業仍受衝擊

▲台經中心執行長吳大任(中)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今天(27日)發布8月消費者信心指數為71.33點，與上月相較上升1.9點。台經中心執行長、中央大學經濟系教授吳大任分析，國內比較不受疫情影響，因此大多數民眾都會感受到內需復甦明顯，因此這次調查中國內經濟景氣才會上升。

本次調查六項分項指標中，物價水準（38.85點，與上個月相同）、家庭經濟狀況（84.1點，月增2.5點）、國內經濟景氣（84.85點，月增2.2點）、就業機會（71.3點，月減2點）、投資股市時機（40點，月減4.1點）、購買耐久財（108.9點，月增12.8點），其中上升幅度最多的維購買耐久財指標，再來則為家庭經濟狀況與國內經濟景氣。

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另外，若是從絕對水準來看，有五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。而在「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為98.5點，較上月的調查結果上升5.1點。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為97.7點，較上月的調查結果上升5.8點。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為93.9點，與上個月調查結果相較上升6點。

吳大任分析，這次在國內經濟景氣指標出現上升，主要是因為國內疫情趨緩，再加上暑假大家都無法出國，因此只能在國內消費，在內需市場一片轉好的情況之下，大家就會對於未來經濟景氣相對看好。

不過在就業機會指標上來看則是下降，吳大任說，這次的下跌也是近10年來最低點，主要是因為國外疫情仍未好轉，甚至越來越嚴重，導致國內部份外銷製造業在下半年的業績也受到影響，尤其又以傳統產業，如工具機、民生工業、橡膠等產業為最大宗，從勞動部公布的無薪假人數也能看出這些產業受到衝擊最大，因此大家對於未來的就業機會就會相對悲觀。

另外，在投資股票市場指標上這次呈現下降，吳大任解釋，近幾次的調查中，投資股市時機僅40點，前幾次也都40幾點左右，對於要達到樂觀必須要到100點還相去甚遠，因此在投資股市上來說都還是算「極度悲觀」。