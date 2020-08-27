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減稅紅包來囉！基本生活費將調高到18.2萬元　四口之家明年報稅最高省破萬元

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▲▼綜所稅申報第一天，財政部長一早便前往台北國稅局視察關心民眾報稅情形。受到新冠肺炎疫情影響，台北國稅局高規格防疫。承辦人員除以塑膠布與民眾隔開外，部分承辦人員甚至戴上防護面罩。（圖／記者湯興漢攝）

▲明年申報綜所稅，四口之家可以省稅約1400元以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

近期，民眾常常看到要調整「基本生活費」的消息，今年度的基本生活費將調高到18.2萬元，較去年增加7000元，KPMG安侯建業稅務部執業會計師陳志愷表示，以四口之家來來計算的話，明年報稅可望比今年省稅在1400元到11200元之間。

到底調整基本生活費跟省稅的關係是什麼？調高為什麼有利於民眾報稅？《ETtoday新聞雲》整理四大重點讓民眾一次看懂基本生活費、了解省稅的效果。

請繼續往下閱讀...

一，基本生活費　保障民眾的人權、尊嚴不被課稅

民進黨立委江永昌表示，所謂基本生活費是依據《納稅人保護法》所需的費用不可被課稅。國稅局也指出，所謂基本生活費是指納稅者與受扶養的親屬享有符合人性的尊嚴的基本生活所需費用，而不被課稅的權益。

二，基本生活費計算　取決於可支配所得中位數

但是基本生活費如何而來？根據規範，是依據主計總處公布最新一年的每人可支配所得中位數的六成計算而來，以8月中旬主計總處最新公布2019年每人的可支配所得中位數為30.3萬元，公式計算今年的基本生活費就是18.2萬元，不過實際的數字還要等年底財政部公布。

依此公式，每年的基本生活費都會調整2017年的基本生活費為16.6萬元、2018年為17.1萬元、2019年就是17.5萬元、如果今年確定為18.2萬元，就是比前一年增加7000元，是自實施基本生活費以來調幅最大的一年。

▲▼家庭,家人（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲基本生活費是保障民眾生存、人權的基本生活費用，不會被課稅（圖／取自免費圖庫pixabay）

三，基本生活費差額　要比較扣除額所得出

「基本生活費差額」依公告每人基本生活所需的費用乘以納稅者、配偶及申報受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額，若超過納稅者申報的全部免稅額與一般扣除額、儲蓄投資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、教育學費特別扣除額、幼兒學前特別扣除額合計金額部分，得自納稅者申報的綜合所得總額中減除。

江永昌舉例，以四口之家家庭成員為父母與兩名大學子女，基本生活費為72.8萬元（18.2萬元×4）可以比對的扣除額就是免稅額35.2萬元（8.8萬元×4）、標準扣除額24萬元（有配偶者24萬元）、教育學費扣除額5萬元（2.5萬元×2）相比較之下，這一家四口差額為8.6萬元，就是還可以在綜合所得總額中再扣除8.6萬元。

▲▼四口之家,基本生活費。（圖／翻攝民進黨立委江永昌臉書）

▲基本生活費調高到18.2萬元，可以增加扣除額度。（圖／翻攝民進黨立委江永昌臉書）

三，基本生活費調高到18.2萬元　省稅效果1400元起跳

但是調高7000元，省稅效果到底如何？如果依照江永昌所提出的案例，該四口之家今（2020）年5月報稅時基本生活費是17.5萬元，所以四口之家的額度為只有70萬元，同樣比較的扣除額，今年只能額外多扣除除5.8萬元；與明年5月報稅可以額外扣除8.6萬元、今明兩年扣除差異為2.8萬元，以稅率5%計算，明年報稅可多省稅就是1400元。

陳志愷表示，基本生活費調高7000元，在其他條件都不變之下，差額就是2.8萬元，可省稅的效果介於1400元與11200元，對於小家庭來說也算是小確幸。

四，基本生活費調整　多口之家可以得利

陳志愷指出，基本生活費的調整，對於家庭人口數多、採用標準扣除額或特別扣除額不大的家庭，較為有利。江永昌臉書上也指出，基本生活費調高，明年5月報稅時，納稅人就可以少繳一點稅、負擔也可以再少一點、報稅季節荷包可再省一點。

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