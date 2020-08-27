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不爽就丟離職信！他好奇「8年級生」都這樣？　過來人搖頭：看能力啊

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▲開會,上班族,上網。（示意圖／Pixabay）

▲很多人都希望能在與自己價值觀相符的公司工作。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

部分的八年級生習慣依照自己的意志行事，如果想法與公司不合，就會直接選擇離職，因此時常被冠上抗壓性低、草莓族的稱號。一名網友表示，他的「八年級生」朋友先前才被老闆碎念一下，結果過沒多久竟就離職了；因此他就好奇，「八年級生484（是不是）標準的不爽就真的不做啊？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「八年級生484（是不是）標準的不爽就真的不做啊」為題發文，部分上班族會對公司的制度、規定感到不滿，只要與自己的想法不同，就會直接離職。

請繼續往下閱讀...

原PO認為，如果是七年級生不滿公司現況，可能都會再努力撐一下、假裝沒事，不過如果是八年級生，則會毅然決然的丟出辭職信。原PO的朋友先前被上司念了一下，加上與團體的理念不合，因此選擇離職，這讓原PO相當吃驚，進而好奇，「所以八年級生484（是不是）很常不爽就真的不做了？」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「不然留下來幹嘛，不要以為忍就能解決問題」、「年輕就是本錢，等老了也是再撐一下」、「爛缺本來就要趕快換，哪有時間耗在那」、「看能力啊，沒經濟壓力就換啊」、「我7年級會直接閃人好不」、「這跟幾年級沒有關係，真的」、「這樣很好，不用浪費雙方的時間」、「七年級人太多只能奴一點，九年級以後人權意識就會抬頭嚕」。

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