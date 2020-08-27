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NCC公布109Q2有線訂戶數再下滑！凱擘年減最多　中嘉季減最高

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▲▼NCC公布109Q2有線訂戶數再下滑！凱擘年減最多，中嘉季減最高（資料來源NCC 製表／陳世昌）
▲NCC公布109Q2有線訂戶數凱擘年減4.11%(yoy)最多（資料來源NCC 製表／陳世昌）

記者陳世昌／台北報導

NCC(國家通訊傳播動員會)26日公布109年第二季最新有線電視訂戶數統計，合計全國共有64家有線電視系統，總訂戶數491萬4724戶，較去年同期減少了12.8萬戶約2.55%，個別集團以凱擘減少4.11%流失最多；相較上一季，總訂戶數減幅為0.4%，其中以中嘉、台灣寬頻通訊TBC跌幅居前2(qoq)。

根據公布資料，凱擘+台固(富邦)、中嘉、TBC、台灣數位光訊，4大有線電視MSO集團109Q2的總訂戶數達376.7萬，市佔76.6%。凱擘109年Q2較去年同期減少42698戶，減少4.11%是各集團最高；與上一季比較，凱擘訂戶流失率降低，以中嘉減少的7156戶(0.64%)最多，其次是TBC減少3777戶(0.56%)。

▲▼凱擘大寬頻董事長鄭俊卿。（圖／記者湯興漢攝）
▲凱擘大寬頻董事長鄭俊卿。（資料照片／記者湯興漢攝）

NCC官員分析，近年來有線電視受到中華電信MOD，愛奇藝、Netflix等OTT強勢競爭，以及免費或盜版網路影音眾多，下，有線電視自2017年Q3以來，即呈現訂戶數持績減少狀況。日前以凱擘為主的台灣有線寬頻產業協會（CBIT）也拜會NCC提出三大建言，包括要求放寬黨政軍條款、解除市占1/3管制、加強防制侵權。

▲▼NCC公布109Q2有線訂戶數再下滑！凱擘年減最多，中嘉季減最高（資料來源NCC 製表／陳世昌）
▲NCC公布109Q2有線訂戶數再下滑，中嘉季減0.64%(qoq)最多（資料來源NCC 製表／陳世昌）
 
然而，根據NCC公布的資料，近一年有線電視流失12.8萬戶的同時，中華電信MOD用戶數，自108年Q2的208萬戶，到目前仍是208萬戶，甚至比108年Q3的209萬戶還減少。顯示近一年來MOD總用戶數呈現減少或是持平不變狀況。

業界分析，黨政軍條款、市占1/3管制、OTT未規管，並不是有線電視客戶流失的主要原因，而是服務與收費選擇僵化、網路盜版來源眾多，才是客戶流失主因。

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