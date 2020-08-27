越跌越買？跌幅最大5G ETF　成交反爆量創二周最高

▲因美國擴大禁令，傳出大砍訂單的中興通訊，是00877目前成分占比第二大的公司。圖為中興通訊總部。（圖／CTWANT提供）

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甫於7月22日上市的00877，投資標的為大陸Ａ股的５Ｇ相關技術產品大廠，成分股中以「女版郭台銘」王來春擔任董座的「立訊精密」占比約11.4％居冠，其次是川普政府要圍堵的「中興通訊」，占比約8.7％。

上市九天，買單人數已衝上2萬7166人，力追00876的4萬6390人，及00861的5萬132人；8月20日台股遭空襲這一天，00877股價從14.51元跌至14.28元，成交量卻創下近二周最高紀錄，共9841張，人氣依然紅不讓。

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30多歲的小楊擔任行銷企劃，二年多前，他跟著同事接觸金融投資商品，「先買2張『元大高股息ＥＴＦ』（0056），再買2張『元大台灣高股息低波動ＥＴＦ基金』（00713），看到股價穩定上漲，有了信心，也看好５Ｇ趨勢，所以趁著00861上市前買了5張。另外持續加碼0056，累積了20張，今年三月更在『元大台灣50』（0050）殺底挺進，整體在ＥＴＦ部位投資達一百多萬元。」

8月20日台股盤中重挫600點，但股民仍積極買股、換股，5G ETF成為人氣標的。（圖／CTWANT提供）

小楊說，他除了投資ＥＴＦ，還配置美股及黃金等貴金屬，「就是做了資產配置，以分散風險。」不過，他懊惱地向本刊記者表示，自己錯過了00876的募集期。

「我對00876念念不忘，認為只要低於21元，就可以進場。」小楊透露，8月20日00876從21.43元跌到20.8元，網友紛紛大喊「加碼買進」，建議「一個軟體（00861）一個硬體（00876），兩檔可各半進場！」當天，在00861、00876和00877這三檔５Ｇ題材ＥＴＦ中，00876跌幅最大，單日成交量卻最多，高達1萬3161張。

▲5G ETF，點圖可放大（圖／CTWANT提供）

▲5G ETF比一比，點圖可放大（圖／CTWANT提供）