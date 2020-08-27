股市大跌時買進電信股　呱吉點出3關鍵

圖、文／鏡週刊

35歲突如其來的一堂負債9,000萬的課，讓台北市議員、網紅呱吉被迫扛下整頓家族企業的重責大任；花了3年時間、修完這堂超硬理債學分後，現在他開始修習投資理財課，用3條件選股，慢慢墊高財富水位。

對於呱吉，大家的印象是第一位踏入政壇的Youtuber，事實上，20來歲的呱吉，醉心劇場表演，從演員、編劇到導演，身分多重；30歲後進入遊戲產業，講究數字管理，新品推出前必做財務預測，損益數字時刻掛在心上。但他強調，基於兩個根深蒂固原因，投資非他專長；一是他愛創造性工作；二是他太忙無法天天看盤。

也因此，呱吉創業可以很衝的「撩落去」，但在投資方面，他喜歡「錦上添花」，買有題材的好公司。他透露買股的首要條件，「具備值得信賴、且感受得到產品或服務」；像年初疫情爆發、股市大跌時，他快手快腳進場布局台哥大，「電信股營收獲利穩健，配息也不錯，夠可靠。」

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但光是獲利扎實還不足以讓他動心；他選股的第二條件，還須有「令人興奮的題材」。「真正吸引我買進台哥大的原因，是公司代理了一款還不錯的遊戲，同時有5G長線題材加持，未來有想像空間。不過日前獲利逼近15％時，我已經先獲利了結一部份。」

他坦言喜歡有題材的好公司，但不會把錢放在只靠題材炒作的公司；像特斯拉就是呱吉目前最青睞的公司，有體質、夠sexy，對未來有狂野幻想，「可惜前陣子現金狀況不順，沒有買進、跟上這波漲幅。」

不過，他也思考疫情帶來的影響，是否人們對車還會有強烈需求？事實上，他現階段設定的投資第三條件，即是在疫情新常態下能長期受惠的公司。「尋覓中，只要發現了，一定不錯過。」

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