「不要隨便買遊戲股」　呱吉：就是太懂才不投資

▲投資界有一項鐵律：不碰看不懂的產業；但台北市議員、網紅呱吉則因浸淫遊戲產業多年，太懂遊戲業會面臨哪些不確定性，所以不敢投資、也從未在遊戲股中賺到錢；凸顯出他對投資保守的一面。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

「千萬不要隨便買遊戲股，因為你絕對看不懂，如果有人在產業待了幾年，就說自己看得懂哪款遊戲會賣，那肯定是騙人的！」曾任熱門遊戲、神魔之塔營運總監的呱吉，直接點出遊戲股的操作難處，強調手腳不夠快、無法盯盤的人，最好少碰。

他解釋，遊戲產業就像好萊塢電影工業，屬「大作導向」；「一部電影就算擁有最強卡司、一流編劇、神級導演，消費者也未必會買單、或者零負評；相對來說，默默無聞的製作團隊，僅有廉價道具、低成本製作，也可能成為當年度最賣座電影。」

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「遊戲業不是創意導向，而是資本導向，代理商選進十款遊戲中，能中一款就算不錯了，沒有足夠能耐，根本很難存活；若是自行開發，一年投入一款不知道會不會成功的遊戲，至少要燒掉千萬元，加上行銷費用，耗費上億都有可能。產業不確定性高，像極了生技股，恐怕只有內線才賺得到。」

他笑說，「像是有強力IP（遊戲素材版權）即將轉手，然後在一場私下聚會中，公司老闆酒酣耳熱後說溜嘴；很多事都是業內人才會知道，但都是消息傳來傳去，例如某公司拿到很厲害的遊戲，最後市場反映，也不見得就十拿九穩。除非看到別人沒看到的亮點，搶先布局，否則遊戲業變數實在太多。」

呱吉坦言，先前看過「天堂」，心想這一定會大賺，但就是沒有把握買進代理商橘子；「反正我就不是很喜歡遊戲股，雖然錯過會覺得可惜，但沒有也就算了，至少把錢投入有題材的電信股，不會讓我沒把握、虧太多。」他一臉嚴肅的說。雖然強調對投資不擅長，不過避免踩雷、絕不一窩蜂，又展現他對投資戰戰兢兢的一面。

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