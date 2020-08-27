美國務院簽證制裁中國公民！　涉「南海島礁開發軍事化」禁入境美國

▲渚碧礁（Subi Reef）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國26日宣布把24間參與南海建島工程的中國企業列入制裁黑名單後，根據國務院最新政策，美方針對多名涉及海島礁「軍事化」的中國公民及家屬實施簽證制裁。高階官員透露，新措施已於同日上午生效，至少有12人以上被認定無法獲得簽證。

俄羅斯衛星通訊社今（27）報導，新一波簽證制裁實施對象為負責或參與中國在南海「開發」、「建設」或「軍事化」爭議島嶼的中國籍公民及其家屬，涉及使用脅迫手段阻止東南亞聲索國獲得離岸資源也列入該範圍內，但美方並不會公開其姓名。

美國國務院新聞稿指出，美國政府自26日起對上述對象實施簽證限制，將無法獲准入境美國，直系親屬也可能受到該項簽證規定限制。高階官員透露，新措施已於同日上午生效，至少有12人以上被認定無法獲得簽證。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國支持自由開放的南海，尊重所有國家的主權，無論強或弱，在符合國際法的規範下謀求維護和平及海洋自由，「美國將採取行動，直到我們看到北京政府停止在南海的脅迫行為，我們將繼續攜手盟友及合作夥伴，抵制類似破壞穩定的活動。」

同日稍早，美國商務部把24家中國企業列入制裁黑名單，原因為參與在中國在南海修築人工島工程。商務部表示，自2013年以來，中共在南海進行軍事化建設，填海造陸面積達3000英畝，其中包括用來部署防空武器和反艦飛彈的軍事用地，將侵犯美國在當地伙伴之主權。

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