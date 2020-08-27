美疫情趨緩民調浮動　川普6搖擺州支持率增加仍落後拜登

▲川普的民調因疫情的趨緩有所增長，卻仍略遜於拜登。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在川普政府的努力下，之前病例數位列全球最高的美國，如今疫情已日漸趨緩。隨著疫情好轉，川普在美國總統選舉的支持度也有所增長，尤其是在6個重要的搖擺州（swing states）上，支持率也難得增加，不過他的支持率仍然落後於對手拜登。

美國CDC的疫情數據顯示，截至當地時間22日，美國已經連續7天的新增確診病例數低於5萬宗。這是美國自7月份以來，首度出現連續7天單日新增確診數降至5萬例以下，可見川普政府為解決新冠肺炎付出的努力已見成效，美國疫情正在改善。

隨著疫情的趨緩，川普在美國總統選舉中的支持率也有所提升。據CNBC本月21日至23日進行的最新民調結果顯示，川普過去兩週在6個搖擺州的支持度有所增長，不過他的支持率仍與對手拜登有差距。川普無法反超拜登的原因是因為受訪者認為，民主黨比共和黨更有能力處理好疫情問題。

攸關11月總統選舉選情的6個搖擺州分別為亞利桑納州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓夕凡尼亞州以及威斯康辛州。在這項聯合民調中，高達66%的受訪選民表示對疫情感到憂心，不過這個數字已經比兩週前相同調查中的69%略為下降。調查中，對於疫情感到「極度憂心」的受訪者人數也遞減，兩週前約為49%，目前已降至45%。

針對川普的施政表現，過去的民調顯示，有46%的選民表示支持川普，不支持的比率約為54%。在26日公布的最新民調中，支持川普的選民增加了2%，來到了48%，而不支持的人數則降為52%。整體而言，拜登在這6個搖擺州的支持度為49%，領先於46%的川普。