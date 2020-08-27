美國看不到車尾燈！俄羅斯宣布9月底「註冊第2款疫苗」　官方保證：臨床2階段沒問題

▲俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗，如今音速進行「第二款」臨床試驗。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯8月11日註冊了全球第一支新冠疫苗「史普尼克V」（SputnikV）引發全球高度關注，當時由總統普丁親自宣布。世界衛生組織（WHO）最新回應中提到，已與俄羅斯相關單位接洽；但美國方面則不買單，認為俄羅斯跳過臨床試驗階段，直接註冊使用，風險極高。縱使外界聲浪不斷，俄羅斯副總理戈利科娃（Татьяна Алексеевна Голикова）日前宣布，預計將在9月底註冊第二款新冠疫苗。

綜合俄媒報導，全球新冠疫情達到2400萬餘人確診，尤其美國為第一嚴重國家有600萬人確診，然而俄羅斯第一款疫苗上市後，美國方面卻表示，「這樣隨意就註冊成功、且跳過完整臨床測試的疫苗，根本無人敢用」。面對外界的批評，戈利科娃26日表示，俄羅斯計畫將在9月底、十月初左右註冊第二款疫苗「EpiVacCorona」，這項消息在克里姆林宮高層會議中被提出。

戈利科娃表示，「我們計畫在九月底於俄羅斯國家研究中心完成另一款疫苗的臨床試驗，暫命名為EpiVacCorona，該疫苗的第一、第二的臨床研究結果，在接種之後並未出現併發症」。

此外，第一款「史普尼克V」已經有27個國家與俄羅斯接洽，包括白俄羅斯、亞塞拜然、巴西、委內瑞拉、哈薩克等，目前俄羅斯的感染確診下降，官員認為可能是疫苗奏效的關係。

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