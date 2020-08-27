猴子慘被鐵條鎖喉、米格魯插管灌藥…血塗滿地！德國恐怖實驗室曝光

▲德國漢堡近郊一間實驗室被爆出虐待動物，利用金屬支架鉗住猴子頸部。（圖／翻攝自Facebook／SOKO Tierschutz）



記者吳美依／綜合外電報導

德國漢堡郊區的「藥物毒理學實驗室」（Laboratory of Pharmacology and Toxicology，下稱LPT實驗室）被指控虐待動物，利用金屬支架鉗住猴子的頸部，在米格魯喉嚨中插管強行灌藥，慘無人道地進行動物實驗。殘忍影片曝光以後，當局立刻展開調查。該實驗室目前已被吊銷執照並且關閉營運。

動保人士馬倫（Friedrich Mullen）在LPT實驗室找到一份工作，2018年12月至2019年3月進入從事臥底工作。他說，該機構替全球企業與公司進行米格魯、猴子、貓咪、兔子的試驗，但動物們都被囚禁在可怕的環境之中，職員也沒有接受過照顧培訓，暴力對待動物。

▲動保人士表示，猴子的處境最為糟糕。影片中，一整排的猴子被鉗住脖子，模樣相當痛苦。（圖／翻攝自YouTube／SOKOTIERSCHUTZ）



馬倫說，實驗犬們接受實驗後，經常血流如注，但「要被帶去宰殺之前，甚至仍搖著尾巴，這些狗狗們非常渴望與人類接觸」。他提到，貓咪們每天被注射多達13針以後，就被放任受苦，而猴子的待遇與處境最糟糕，「牠們被關在狹小的籠子裡，許多動物都發展出強迫性傾向，不斷原地打轉」。

《每日郵報》引述專家說法指出，LPT實驗室的試驗或許涉及毒性測試，可能導致動物死亡。

▲動保人士表示，貓咪每天會被注射多達13針，而狗狗接受實驗之後經常不斷大量流血，但被宰殺前仍搖著尾巴。（圖／翻攝自YouTube／SOKOTIERSCHUTZ）



德國動保組織Soko Tierschutz與英國廢除活體解剖聯盟（Cruelty Free International）合作揭露此事。他們認為，德國保護實驗動物的法律依然不夠嚴謹，呼籲加強立法、關閉該實驗室，並且針對全歐洲與英國使用動物進行毒性測試的實驗室展開全面審查。

當局日前實施突擊檢查，證實部分指控。政府發言人說，「我們發現籠子真的是太小了，就像動保人士所說的一樣」。下薩克森（Lower Saxony State）消費者保護與食品安全辦公室也已向呂訥堡（Luneburg）公共檢察官提出違反動保法的指控。

農業部部長基娜絲特（Barbara Otte-Kinast）說，「如果這些指控被證明屬實，他們必須接受懲罰，迅速承擔後果」。根據最新消息，LPT實驗室已經被吊銷動物實驗執照，並且即刻關閉。

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