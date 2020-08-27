18歲少女看屋慘遇「性虐魔王」！屋主囚禁15小時...全身是血逃出

▲英國這名少女只是要去看房，卻遭到屋主性侵虐待。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

英國倫敦一名18歲少女因有租屋需求，日前前往一間公寓看房，然而卻不幸誤入虎穴，慘遭到26歲的屋主虐待、性侵，並軟禁長達15個小時。據悉，被害少女一開始是和一名男性友人一同前往該處，但途中友人表示手機遺失必須外出尋找，便離開了公寓，怎知嫌犯卻趁機虐待被害人。嫌犯目前面臨虛假監禁、四項強姦以及一項嚴重人身傷害指控，但他仍堅持否認犯行。

根據BBC報導，現年18歲的少女2月時與一名男性友人約好要去夜店玩樂，而在前往夜店前一天，她曾與這名26歲屋主貝拉烏伊（Chakib Bellaoui）交換電話並相約看房。正當少女與男性友人從夜店出來後，兩人便一同前往貝拉烏伊的住處看房。據了解，三人在貝拉烏伊的公寓內一起吸食了古柯鹼。

過程中，少女的男性友人表示，自己的手機遺失了，必須先行離開，然而等到該名男性離開後，少女跟嫌犯便發生了性關係。檢察官表示，雖然被害少女不記得自己是否同意與嫌犯發生性行為，但是她清楚地記得對方要求要肛交，而她也堅決拒絕了對方的要求。

▲被害人最後趁著嫌犯進入浴室後，連忙逃出求救。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



沒想到嫌犯一氣之下，竟用手按住少女，不讓她掙脫。儘管被害人拼命掙脫，又哭又叫，甚至試圖反擊，但最終她失敗了，只能任由嫌犯擺佈。檢察官表示，整個過程中，嫌犯貝拉烏伊一共性侵被害人三次，最後甚至猛烈地毆打她，造成被害人眼窩骨折、腫脹以及瘀血。

這名少女最後趁著嫌犯去浴室時，全身是血地逃離該公寓，直到一位好心人聽到她的求救聲後，才連忙幫她報警。少女表示，嫌犯除了施虐外，還持刀威脅她。據悉，嫌犯在整個過程中甚至還拿刀自虐，割傷了自己。

貝拉烏伊約在案發一個月後遭到逮捕，法庭也在被害人身上驗出嫌犯的DNA。目前他被指控犯有虛假監禁、四項強姦以及一項嚴重人身傷害，但他堅決否認犯行。