華爾街日報：中國駐美領館「暗助軍方背景學者」蒐情資、躲調查

▲美國政府7月宣布，要求中國72小時內關閉休士頓總領事館。（圖／路透）



文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國上月限中國72小時內關閉休士頓總領事館，北京也要求華府關閉駐成都總領事館，雙方緊張升高。《華爾街日報》披露，事因中國領館暗助有軍方背景學者蒐集科研情資和躲避調查。

《華爾街日報》今天報導，美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）在告知中國大使休士頓總領事館必須關閉的同時，也轉達華府通知北京的一項相關訊息：撤走所有在美有中國軍方背景的學者。

報導說，這項之前沒有曝光的命令，肇因川普政府連月來憂慮日增，因為美國官員認為中國外交人員協助這些有軍方背景的研究人員從美國大學蒐集最先進科學研究資料。

根據美國官員和法院文件，被控從事情報蒐集的是中國在生物醫學和人工智慧領域的博士後研究人員。這些研究人員並未向美國移民當局透露他們的中國軍方背景。

美國官員表示，這些來自中國的研究人員和中國外交人員間的互動導致休士頓總領事館的關閉。

根據報導，白宮今年5月宣布將對這類研究人員的簽證核發設限後，中國外交人員的行徑啟人疑竇。

▲美中關係因新冠肺炎疫情、南海衝突、香港等議題陷入緊張。（圖／路透）



就在聯邦調查局（FBI）開始約談當中部份學者時，中國官員也開始從美國撤離這些學者，並對他們提供指示。美國官員表示，中國外交人員這種作法很不尋常。

根據法院文件，美國檢方表示，其中一個例子是中國學者被帶到華盛頓的中國大使館，被告知刪除並重置他們所有的電子裝置，因為在機場可能會遭美國官員約談。

還有一個例子是中國外交人員在說明一趟前往印第安納州的行程時，誤導了國務院的官員。

根據FBI書面證詞，7月17日，中國駐芝加哥總領事館人員前往400多公里外的印地安納州布魯明頓（Bloomington）。外交人員若離開駐館超過40公里，即須對外出行程提出說明。

他們告訴國務院，他們和一名婦女見面，提供學生醫療保健備品。他們沒透露，他們和在印第安納大學專攻人工智慧的博士研究生趙凱凱（Kaikai Zhao，音譯）見面。檢方聲稱，趙凱凱在申請簽證時未註明他和解放軍的關係。而申請簽證時陳述不實觸犯聯邦罪。

根據監控的FBI探員，中國駐館人員在趙凱凱宿舍附近的公園會面45分鐘。趙凱凱後來告訴FBI，領事館人員警告他，美國政府可能會因他的軍方背景找上他。

美國官員估計在美國留學和進行學術交流的約37萬中國人中，具解放軍背景的學者僅占一小部分。在川普5月下令前，國務院駁回外國學者申請簽證的權限十分有限，除非他們的研究屬於管制或被列為機密的領域。

今年1月，前哈佛大學化學和生物化學系主任，同時也是奈米科技先驅李柏（Charles Lieber）被控對聯邦當局隱瞞參與中國政府千人計畫，以及接受中國政府研究經費。

▲美國司法部外觀。（圖／路透）



同日，美國司法部公布起訴一名在波士頓大學從事研究的中國學者，檢方表示，這名中國研究人員未揭露自己曾是解放軍陸軍中尉。這名學者已經離開美國。

FBI從6月以來已約談了散居美國30個城市的50多名被認為可能有中國軍方背景的研究學者。

美國官員表示，川普的命令似乎驚動了北京當局，「他們開始慌張失措」。中國外交人員開始出現美國官員認為的不尋常舉動，中國研究學者也迅速打包離開美國。

就在川普下令兩天後，中國以2019冠狀病毒疾病疫情為由，安排一架包機撤回美國的中國研究生，從喬治布希休士頓洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）離開。美國官員說，他們後來知道乘客中有中國軍方研究人員。

一週後，在加州大學舊金山分校從事學術交流的生醫領域訪問學者王新（Wang Xin，音譯）偕同妻兒準備搭機返國，在洛杉磯國際機場遭美國海關與邊境保護局攔下。根據法院文件，王新通知校方他和在美的16名同僚被通知返國。

根據法院文件，王新接受訊問時坦承，他具解放軍背景，官階相當於少校。他在申請簽證時說謊表示，他2016年退伍，以提高簽證過關機會。

報導中表示，司法部和川普政府官員認為中國這種行為模式已經危害美國國家安全，足以讓美方對中國外交人員採取行動。

美國助理司法部長德梅斯（John Demers）說，「領館人員指示具解放軍背景人員如何避免被盯上，以及應該刪除手機裡哪些內容。我們據此推論這可能比我們過去知道的（蒐集科學情資）行動規模還要大。」

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