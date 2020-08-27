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西敏寺發現「770年失落聖器」！驚見數百具遺骸　頭骨碎片露出砂土

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▲英國西敏寺發現13世紀聖器室與上百具僧侶遺骸。（圖／Westminster Abbey）

▲英國西敏寺發現13世紀聖器室與上百具僧侶遺骸。（圖／Westminster Abbey）

記者吳美依／綜合外電報導

英國西敏寺（Westminster Abbey）進行考古發掘，在北面草坪意外發現一間聖器室與上百具僧侶遺骸，上述遺物與遺跡大約可以追溯到1250年代。考古團隊的領導學者梅奧（Chris Mayo）在解說時，指著從砂土中露出的人類頭骨碎片表示，「你們走路時必須小心，你們可以看到，地上到處都有埋葬（的墓穴）」。

西敏寺想要建造一座新的遊客設施，但在開工以前，希望能夠先了解選址是否仍有中世紀留存下來的遺跡，因此啟動這次發掘計畫，旨在「揭開位於北面草坪、面對繁忙維多利亞路的聖器室地基」。考古團隊1月起開始發掘，成為西敏寺最大規模的考古計畫之一。

綜合《衛報》、《每日郵報》報導，考古團隊發掘出一間13世紀的聖器室，裡面保存著許多彌撒時會使用的古老聖物，包括衣服、祭壇上使用的亞麻布等等。此外，團隊也發現許多中世紀教堂彩繪的碎片與灰泥，藉此研判，聖器室的牆壁上有著手工繪製的紅、白、黑色花朵裝飾。

▲英國西敏寺發現13世紀聖器室與上百具僧侶遺骸。（圖／Westminster Abbey）

▲西敏寺想要建造一座新的遊客設施，動工之前找來考古團隊，發掘中世紀遺跡。（圖／Westminster Abbey）

該地點在成為聖器室之前與18世紀都曾被當作僧侶墓地，這一次發掘也發現大量人類遺骸，其中一具遺骸被團隊挖出，保存狀態良好。梅奧（Chris Mayo）推測，西敏寺全址一定埋著「幾百具甚至幾千具」遺體。

考古團隊認為，最重要的一項發現是一個盆子，推測可能是懺悔者愛德華在位時期，僧侶進入教堂時用來洗手的盛水器具。另外，還有可追溯到13世紀的供水鉛管，大量的18世紀居家用品，包括瓷器、尿壺、玻璃杯、梳子和刷子等等。

報導中提到，西敏寺由懺悔者愛德華（Edward the Confessor）興建，聖器室則是亨利三世（Henry III）於1250年代修整建築時所擴建，曾於1740年代被改建成僧侶住所，最後因為保存狀態危險而被拆除。

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