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英國國防研究：防蚊液成分可「對抗新冠病毒」！

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夏日蚊蟲眾多，環保署提醒別購買國外防蚊產品（圖／達志／示意圖）

▲英國國防研究所發現檸檬桉醇能夠對抗新冠病毒。（圖／達志／示意圖）

記者王佩翊／編譯

英國國防研究所的科學技術實驗室研究人員發現，防蚊噴霧中的檸檬桉醇（Citriodiol）成分可以有效對抗新冠病毒，雖然無法百分之百防止人類遭受病毒感染，但如果搭配口罩、洗手等其他防疫措施共同使用，的確能夠有效幫助人類對抗新冠病毒。

根據sky news報導，有鑑於檸檬桉醇能夠殺死其他類型的冠狀病毒，因此英國國防科學技術實驗室（Defence Science and Technology Laboratory，DSTL）對此展開了研究，26日他們公布了初步的研究結果，希望可以提供其他研究團隊參考，以便進行進一步研究。國防科學技術實驗室的研究表明，防蚊液中的檸檬桉醇的確擁有一定能力對抗新冠病毒。

生產檸檬桉醇的公司也相信檸檬桉醇能夠提供一定保護，幫助人類對抗新冠病毒。Citrefine國際有限公司常務董事沃森（Jacqueline Watson）4月份就曾表示，她希望政府能夠協助進行正式的測試項目，以利研究相關內容。沃森說，「我們的確認為這個成分能夠對抗新冠病毒，但這必須通過徹底的測試與認證才行。」

英國軍隊4月起配置了許多含有檸檬桉醇的防蚊液，因為他們相信這對新冠病毒有一定的防護能力。由於防蚊液無法單獨起到完整的保護作用，因此軍方同時使用口罩、洗手液等其他防疫措施。軍方認為，即使沒有這項研究的結果，他們也願意嘗試，因為檸檬桉醇沒有任何副作用。

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