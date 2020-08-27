台股早盤上漲逾百點　指數重返12900點大關

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股周三（26日）勁揚，標普500指數及那斯達克指數已連續第4個交易日改寫歷史新高。台股今日開盤上漲55點，指數開在12888點；早盤持續上漲逾百點，指數暫報12942點。

台積電（2330）今日以448元開出，上漲1.36%；鴻海（2317）以平盤開出，股價開在78.2元。

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日媒引述知情人士透露，華為目前正積極搶在禁令生效前囤積零組件庫存，近來常於凌晨致電供應商，或在半夜召開視訊會議。傳被催貨的台廠包括大立光（3008）與聯發科（2454）等。大立光今日以3550元開出，上漲0.42%；聯發科開在583元，上漲0.87%。

華爾街股市樂觀情緒持續瀰漫，那斯達克指數與標普500指數週三再度雙雙締造新高紀錄。隨著資金行情持續追捧科技股，蘋果、特斯拉、臉書等股價同樣刷下新高。

美股主要指數周三行情，道瓊工業指數上漲83.48點或0.30%，報28331.92點；標普500指數上漲35.11點或1.02%，報3478.73點；那斯達克指數上漲198.59點或1.73%，報11665.06點；費城半導體指數上漲7.16點或 0.32%，報2250.23點。