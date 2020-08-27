教會群聚連環爆！韓60歲女信徒「參加3次禮拜」害39人染疫...曾赴首爾示威

▲南韓光州市教會爆發群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情繼3月初新天地教會後，面臨最嚴峻的高峰！今（27）日共通報新增441起病例，除了先前傳出的「我們第一教會」、首爾光化門示威等群聚感染，還新增了首爾九老區公寓大樓感染案，以及光州市教會與桌球場的群聚感染案。目前光州市府已針對宗教設施、室內體育設施等場所下達「集合禁止令」，已符合社交防疫距離的第3階段（最高階，禁止10人已上聚會）。

根據《韓聯社》，位於光州市北區角化洞的「聖林浸禮教會」（성림침례교회，暫譯）傳出共39名信徒確診，其中一名染疫的60多歲女信徒除了參加該教會的禮拜活動外，還向防疫當局透露，曾參加15日首爾光化門的光復節萬人示威集會，不排除才因此染疫，將病毒傳染給信徒，並導致桌球場內民眾染疫。

該名女信徒15日搭車北上首爾參加集會後，16日上午10時30分起至12時30分、晚間6時至9時，以及19日晚間6時40分起至9時10分，共計3次前往聖林浸禮教會參加「面對面」禮拜活動。

在26日篩檢出的30名確診信徒，皆與該女信徒參加同一場禮拜，且其中一名信徒（光州市第330例）也表示曾赴首爾光化門參加集會。

另外，該教會的確診者也曾接觸來自坡州、天安、仁川等地的確診者。

▲南韓面對疫情、颱風打擊，光州臨時篩檢站被以沙包阻擋。（圖／達志影像）

27日篩檢出的10a名確診者，經疫調後顯示，其曾至東光州桌球俱樂部（동광주 탁구클럽）與光州市第288例接觸，其中4人為清潔人員、1人為海外歸國人士。

針對疫情急遽變化，光州市長李庸燮（이용섭）27日召開記者會，表示光州將維持社交距離防疫第2階，並針對宗教、室內體育場所下達準第3階的「集合禁止」行政命令，除了市內所有教堂、大學所管理與經營的室內體育館、同好會，也包括遊樂園、電子遊戲廳、DVD包廂、競輪與賽馬場、棒球場、足球場、敬老堂（老人中心）、地下公共浴池與桑拿。

另外，未滿300人規模的補習班、親子咖啡廳、樣本屋也禁止10人以上的聚會。

據統計，截至27日0時為止（當地時間），南韓防疫當局27日上午10時共通報441例新增確診者，又創3月初以來的歷史新高！其中7例為海外感染，434例為境內感染。目前南韓共累計18706例確診、313例死亡。

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