病毒擴全國！單日增441例破紀錄...南韓國會「封館」　政壇大老染病風險增

▲採訪記者確診，南韓國會宣告27日關閉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情從首都圈逐漸往全國各地擴散，南韓政壇恐怕得陷入一陣恐慌！位於首爾市汝矣島的國會議事堂，在曾來採訪的攝影記者確診後，宣布今（27）日起暫時封閉一天；而執政黨共同民主黨的黨魁李海瓚（이해찬）、院內代表金太年（김태년）等高層被分類為一級接觸者，預計27日將實施疫調，再決定是否須接受篩檢。

綜合韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》報導，國會事務處宣布從27日0時起封閉國會本館、議員會館、溝通館、托兒所，並向全體職員發送訊息，表示疾病管理本部會將全體職員列為篩檢對象，靜待聯絡。

該攝影記者22日與親友聚餐，23至25日休假，26日上午前往國會議事堂本館採訪共同民主黨最高委員會，然而不久後卻接到親友確診的消息，接受篩檢後，也於該日下午確診。

▲南韓今日新增441例，再創新高。（圖／達志影像）

隨著國會本館關閉，原本預計於27日舉行的外交統一委員會、法制司法委員會、行政安全委員會、文化體育觀光委員會、預算結算審查委員會等也宣告取消。

據統計，截至27日0時為止（當地時間），南韓防疫當局27日上午10時共通報441例新增確診者，又創3月初以來的歷史新高！其中7例為海外感染，434例為境內感染。目前南韓共累計18706例確診、313例死亡。

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