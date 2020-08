更新／美俄軍隊敘北發生「擦撞意外」影片曝！　美匿名官員：4人出現腦震盪

▲美軍留駐敘北軍隊人數不多,俄軍進入後雙方時常「狹路相逢」。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

白宮於美東時間周三(26日)指出,美軍在敘利亞北部與俄羅斯軍隊發生擦撞,造成數名美軍士兵受傷。2位不願具名的美國官員指出,兩軍並未交火,目前傳出4名美軍士兵出現輕微腦震盪,已被送往基地治療。

推特26日出現一則以俄軍軍車為視角的影片,畫面中俄軍車隊正在沙路上進行巡邏,美軍車隊突然從左前方切入試圖阻擋車隊前進。俄軍車隊並未停下,反而加速前進,直升機低空盤旋在美軍車隊上頭,等到兩軍相會時,拍攝者所乘坐的該輛軍車明顯向左快速靠近美軍軍車,最終一輛美軍「MaxxPro MRAP」防地雷裝甲車,和俄軍卡瑪斯「颱風K」防護裝甲車 (Kamaz Typhoon)發生擦撞。

A longer video of the confrontation. US forces appear to be blocking a road and then attempt to block the path of the Russian patrol when they drive through the field. An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319/https://t.co/iCliZSYVY9 pic.twitter.com/xZTtN6l0Ib