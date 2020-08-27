更新／美俄軍隊敘北發生「擦撞意外」影片曝！　美匿名官員：4人出現腦震盪

▲美軍留駐敘北軍隊人數不多，俄軍進入後雙方時常「狹路相逢」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮於美東時間周三（26日）指出，美軍在敘利亞北部與俄羅斯軍隊發生擦撞，造成數名美軍士兵受傷。2位不願具名的美國官員指出，兩軍並未交火，目前傳出4名美軍士兵出現輕微腦震盪，已被送往基地治療。

推特26日出現一則以俄軍軍車為視角的影片，畫面中俄軍車隊正在沙路上進行巡邏，美軍車隊突然從左前方切入試圖阻擋車隊前進。俄軍車隊並未停下，反而加速前進，直升機低空盤旋在美軍車隊上頭，等到兩軍相會時，拍攝者所乘坐的該輛軍車明顯向左快速靠近美軍軍車，最終一輛美軍「MaxxPro MRAP」防地雷裝甲車，和俄軍卡瑪斯「颱風K」防護裝甲車 （Kamaz Typhoon）發生擦撞。

A longer video of the confrontation. US forces appear to be blocking a road and then attempt to block the path of the Russian patrol when they drive through the field. An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319/https://t.co/iCliZSYVY9 pic.twitter.com/xZTtN6l0Ib — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

這項擦撞「意外」發生於影片上傳前一日，此時的敘北在去年秋天川普大舉撤軍的政策下，美軍部隊已經減少至千人以下規模。俄軍在土耳其軍隊進入敘北與敘利亞政府軍和庫德族交纏後，也進入該區「維持秩序」。

白宮表示本周發生「小衝突」造成美軍人員輕傷，並無提供其他詳細細節。2名匿名官員強調，僅是兩軍軍車小擦撞，而非小規模交火，人員出現腦震盪症狀，已抵達敘利亞基地接受治療。

白宮國家安全委員會發言人尤利奥特（John Ullyot）在一項聲明中指出，美俄兩國已於2019年達成協議，在敘北區域井水不犯河水，但俄國龐大的軍隊近來在高速公路上屢屢闖入美軍車隊，等同打破協議。美軍於25日上午10點在敘北德里克（又稱馬利基耶，Dayrick）進行例行巡邏，俄羅斯軍車卻撞上一輛美軍全地形車，造成車上數名人員受傷，「為了降低事態，盟軍巡邏隊離開了該區域。」

消息最先由《政客》（Politico）報導，五角大廈發言人拒絕就此事回應，低調做法與白宮的簡短回應相呼應。《紐時》認為這項發生在本周初的事件，不論白宮或國防部的態度，皆可能是因為正好碰上共和黨提名大會，因此不願意有任何事與莫斯科掛勾，轉移了川普造勢的焦點。



出稿0802

更新0841