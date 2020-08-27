做人肉餡餅送村民！安地斯人魔2年宰40人　狂讚「舌頭＋眼珠熬湯」激美味

▲（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

南美國家委內瑞拉境內毒梟、幫派橫行，各項暴力犯罪層出不窮，1990年代更發生過駭人聽聞的吃人事件。委國男子多蘭格・巴爾加斯（Dorángel Vargas）自1995年開始，陸續殺害多名流浪漢及醉漢，並將死者肢解後加以烹煮食用，甚至將人肉製成餡餅分送給村民，而他被逮後竟還對吃人過程侃侃而談，甚至說自己最愛吃舌頭。

據了解，巴爾加斯出生於1957年5月14日，雙親都是農民，從小經濟便相當拮据，因此他小學畢業後就沒再升學，14歲開始到雜貨店工作，卻因偷東西遭老闆開除，之後被迫展開流浪生活，曾陸續犯下多起竊盜案，但情節都很輕微，所以就算被警方逮捕，大多是關個幾天就被釋放。

沒想到，原本只是小偷的巴爾加斯從1995年開始，陸續殺害多名流浪漢及醉漢，再將屍體帶回肢解後食用，且他只留下想吃的部位，其他殘骸就隨意丟棄野外；更可怕的是，由於家裡沒有冰箱，無法長時間保存生肉，因此巴爾加斯每週至少殺害1至2人，才能確保人肉來源充足，2年間至少30、40人受害。

由於失蹤案頻傳，當地警方很快介入調查，但始終查不出關聯性，直到有民眾發現裝有人頭的鍋子，才察覺案件不單純，加上巴爾加斯數天前曾製作餡餅分送給村民，異常行徑引起警方懷疑，隨即前往其住處調查，不料一開門就赫見大量未經處理的人肉及內臟，陽台上還擺了3顆人頭，鐵桶裡也裝滿斷肢。

巴爾加斯見警方上門，大方承認自己就是凶手，甚至供稱「舌頭是我的最愛，一般我會把它和眼球一起燉湯，還會往裡面加香料，非常美味。頭，手和腳不太好吃，我通常不吃，除非肚子太餓才會煮來吃」。據悉，巴爾加斯入獄後，曾於2016年趁著監獄暴動殘殺2名獄友，再把肉送給其他獄友分食，魔性依然未減。

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