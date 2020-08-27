夫妻度假遇神秘老翁給「1紙條」　返家後竟雙雙遭逢變故癱瘓

▲羅賓與凱瑟琳夫妻倆在旅程中遇見一名神秘老翁。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

英國一對夫妻2019年前往北歐度假，沒想到回家後2人陸續生了怪病、發生意外，最後雙雙癱瘓，必須仰賴輔具才能行動。遭逢人生鉅變，2人回憶起旅程途中，曾收到1衛老翁給的餐巾紙條，上面寫的話正好與他們目前的遭遇不謀而合。

根據《地鐵報》報導，2019年6月，35歲的投資專家羅賓（Robin Thelander）和他30歲的妻子凱瑟琳（Katheryn Abbatuan）一起到丹麥哥本哈根度假，因為沒趕上航班，便在當地的一家咖啡廳打發時間，突然遇到一位自稱奧斯卡（Oscar Fenston）的神祕老翁接近他們，和他們訴說自己的人生發生很多事，還離婚了，後悔沒有好好過日子。

奧斯卡還告訴2人時間的重要性，「時間是最珍貴，卻也最被人浪費的。時間是所有人都擁有的、最公平的奢侈品，因為我們每個人每天都同樣有24小時。」羅賓和凱瑟琳聽完深受啟發，請奧斯卡寫下這段話在餐巾紙上，奧斯卡將餐巾紙交給2人後就離開了。

▲旅程結束後，夫妻倆先後遭遇意外，導致癱瘓行動不便。（圖／翻攝自推特）

2人在旅程結束返家後卻遇上了奇異的狀況，凱瑟琳的背部突然開始劇烈疼痛，這股疼痛感逐漸蔓延到全身，導致她連行走都相當困難。「我的腿像被電到一樣，也像被幾千根針刺到一樣難受，接著我的左腳腫得非常厲害，連鞋子都穿不進去，然後漸漸失去知覺，醫生試過用釘子敲我的腿，但是我完全感覺不到痛楚。現在的我甚至完全無法行走，簡直是場噩夢，我不知道自己怎麼了。」凱瑟琳最終被確診是自主神經紊亂（Dysautonomia）。

不只凱瑟琳，丈夫羅賓也遭逢事故，他幫朋友搬家，在搬大箱子的時候突然背部著地，離奇摔倒，送醫後醫生發現他的脊椎斷成7截，幾乎無法下床，必須在醫院長時間休養，康復後還要做復健。

分隔兩地的夫妻倆分別在2間醫院治療，經過數月才終於出院團聚，但2人仍須依靠輔具行動。夫妻倆這才回憶起在丹麥遇見的那位老翁與他們分享的人生故事，和那張餐巾紙條。羅賓表示，「這些變故教會了我們要珍惜每分每秒，也告訴了我們時間的重要性，不論如何都要抱持著一線希望，而我們的希望就是『奧斯卡』，他給了我們啟示。」

延伸閱讀

▸ 未達停課標準！台南、高雄27日正常上班課 陳其邁授權六龜等5區自行決定

▸ 認識2個月閃婚！52歲翁懷疑「綠光罩頂」…徒手掐死新婚嫩妻

▸ 曾遭王永慶逼婚！「我的秘書2選1」嚇壞王文祥 急叩她赴美救援